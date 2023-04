Agenda deportiva: todos los eventos para este 12 y 13 de abril

La agenda deportiva para este miércoles y jueves comienza con la Champions League. Es que el Real Madrid y Chelsea se enfrentarán desde las 16hs por la pantalla de ESPN y Star +. Mientras que, en la otra llave de los cuartos de final de este certamen, Milán recibirá al Napoli a la misma hora y será televisado por Fox Sports y Star +.

Por la Liga Profesional, San Lorenzo jugará contra Boca en el Bajo Flores, desde las 17.30Hs, televisa ESPN Premium. Este será el primer partido de Jorge Almirón como DT de los xeneizes.

Mientras tanto, el jueves 13 el Manchester United se cruzará con el Sevilla por la UEFA Europa League. El encuentro empezará a las 16 hs. por la pantalla de ESPN y Star +. En tanto, a las 19.30 Hs por TNT Sports, River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Los millonarios llevan 5 victorias seguidas, mientras que el lobo solo ganó 3 de 10 fechas disputadas.

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

16:00 Real Madrid (ESP) vs. Chelsea (ING) STAR + / ESPN

16:00 Milan (ITA) vs. Napoli (ITA) FOX SPORTS / STAR +

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:30 San Lorenzo vs. Boca Jrs ESPN Premium

19:00 Belgrano vs Huracán TNT SPORTS

19:30 Racing Club vs. Newell´s ESPN Premium

21:30 Estudiantes LP vs. Atlético Tucumán ESPN Premium

21:30 Rosario Central vs Independiente TNT SPORTS

LIGA NACIONAL

21:00 Comunicaciones vs. Ferro BASQUET PASS TV

22:00 Regatas vs. Independiente (O) BASQUET PASS TV

22:00 Riachuelo vs. Argentino (J) BASQUET PASS TV

JUEVES 13 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Arsenal vs. Godoy Cruz TNT SPORTS

16:30 Colón vs. Talleres ESPN Premium

19:30 River Plate vs. Gimnasia (LP) TNT SPORTS

21:30 Tigre vs. Sarmiento ESPN Premium / TV PUBLICA

UEFA EUROPA LEAGUE

13:30 Feyenoord vs. Roma STAR + / ESPN

16:00 Manchester United vs. Sevilla STAR + / ESPN

16:00 Juventus vs. Sporting Lisboa ESPN 2 / STAR +

16:00 Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 Boca vs. Unión BASQUET PASS TV

21:00 Atenas vs. Platense BASQUET PASS TV

MASTERS 1000 DE MONTECARLO

06:00 Octavos de Final ESPN 3 / STAR +

EUROPA CONFERENCE LEAGUE

13:45 Gent vs. West Ham United STAR +

15:45 Lech Poznan vs. Fiorentina STAR +

15:45 Anderlecht vs. AZ Alkmaar STAR +

15:45 Basel vs. Niza STAR +

GOLF - PGA TOUR

15:00 Primera Ronda STAR +