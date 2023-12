Ahorro: qué es el "método hormiga" y cuáles son sus ventajas

Cada vez se vuelve más difícil ahorrar. Sin embargo, existe una manera clave para poder hacerlo que es el "método hormiga". ¿En qué consiste? En evitar los gastos innecesarios que provocan una gran suma de dinero a fin de mes.

Se sugiere no comprar cosas imprescindibles, como por ejemplo, botellas de agua en la calle o golosinas, que pueden reemplazarse por cosas traídas de casa o hasta incluso por cosas más saludables. Un consejo es no llevar plata encima ya que de esta forma no habría opción.

Otro consejo, es prever las comidas de modo tal que no tengas la necesidad de alimentarse por fuera de tu hogar.

Para comenzar el método, hay que plantear un objetivo que sea posible de alcanzar. Determinando cuánta plata queremos ahorrar día por día.

Luego, decidir donde queremos guardarlo e ir anotando en un papel para motivarnos aún más. Al principio puede resultar un poco informal hasta que logremos establecerlo como un hábito.

Si el proceso fue eficaz, sé podrá designar ese dinero a cosas que anhelamos y muchas veces resultan lejanas para uno.