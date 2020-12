Así fueron las protestas en el Garrahan en contra del aumento salarial del 7%

La pandemia del coronavirus no dio respiros a los empleados de la salud. No obstante, el covid-19 no es el único malestar de los trabajadores del Garrahan quienes volvieron a parar por 24 horas en rechazo al aumento dispuesto en conjunto por Ciudad y Nación en las últimas negociaciones paritarias y a la precarización laboral que denuncian varios de los representantes internos del personal de salud.

“El consejo de administración del hospital firmó junto al UPCN un aumento del 7%, lo cual nos parece un insulto”, aseguró Gustavo Lerer, secretario general de la junta interna de ATE del Hospital Garrahan. “Es la peor paritaria en la historia del hospital y de todos los gremios, no nos vamos a cansar de reclamar”, concluyó Lerer.

“El paro no es solo por el aumento del 7%, es por la insalubridad, las 6 horas, la jubilación a los 55 años, el 82% móvil y las condiciones diarias dignas que necesitamos para ejercer nuestro trabajo”, afirmó Luisa Pérez Félix, delegada de la comisión interna del Hospital Garrahan, quien luego completo: “Ellos minimizan nuestro trabajo y experiencia, eso se ve reflejado en el maltrato que sufrimos día a día”.

Por su parte, Marcelo Mansilla, uno de los trabajadores del hospital pediátrico, dijo que los trabajadores del hospital se sienten engañados por el convenio firmado. “Con los jubilados hicieron lo mismo, les prometieron el oro y el moro y los dejaron con nada”, concluyó Mansilla.