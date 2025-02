A una semana del escándalo que involucró a tres psiquiatras en Bahía Blanca, surge una nueva denuncia en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde la Cámara de Comercio, Industria y Producción (CACIPCR) y la Asociación Hotelera y Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC) acusan al médico psiquiatra Marcelo Raúl Soria de expedir certificados falsos para justificar licencias laborales.

La denuncia surgió a partir de la difusión de una cámara oculta en la que se lo ve entregando certificados médicos sin diagnóstico legítimo, a cambio de pagos en efectivo. El video fue difundido en redes sociales por la senadora provincial Florencia Arietto, quien aseguró que esta práctica afecta a las pymes y encarece el costo del empleo.

Investigación judicial y costos millonarios para las empresas

El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia confirmó que la causa se encuentra en etapa de averiguación preliminar, investigando una posible "falsedad ideológica" en la emisión de certificados médicos con diagnósticos falsos.

Según la denuncia de la CACIPCR, este tipo de licencias justificaban ausencias laborales por supuestos problemas psiquiátricos, lo que habría generado a las empresas afectadas un costo mensual de entre 1.600 y 2.000 dólares por empleado.

Además, indicaron que el impacto económico se acumuló durante meses e incluso años, afectando directamente a numerosos comercios y empresas en la región.

El origen de la denuncia y el rol de la Cámara de Comercio

La investigación comenzó en 2020, cuando la Cámara de Comercio recibió denuncias sobre licencias médicas fraudulentas. En respuesta, la entidad realizó una encuesta a 76 pymes, de las cuales: 47 afirmaron que tenían empleados con licencias médicas sospechosas. Mientras que, 23 de esas licencias fueron emitidas por el mismo médico.

A partir de estos datos, las entidades denunciantes solicitaron ser querellantes en la causa y pidieron que se inhabilite la matrícula profesional de Soria, además de una investigación para determinar si hay otros médicos involucrados en la misma maniobra.

El psiquiatra niega las acusaciones y denuncia una campaña en su contra

Por su parte, el médico psiquiatra Marcelo Raúl Soria rechazó las acusaciones y aseguró que fue víctima de una "cámara oculta editada" con el objetivo de desacreditarlo.

Según su versión, la grabación fue realizada por un actor entrenado por la Cámara de Comercio, quien fingió síntomas de un trastorno del estado de ánimo para obtener un certificado médico. "Quisieron hacer una prueba sin valor legal. Editaron el video para que parezca una venta de licencias laborales", sostuvo en diálogo con Infobae.

El psiquiatra también denunció amenazas por parte de empresarios molestos con las licencias que otorgó. Relató dos incidentes, uno con un comerciante vinculado a una panadería y otro con el dueño de una distribuidora, quien supuestamente intentó agredirlo con un casco de moto.

"Hablé con mi abogado y me dijo que hiciera la denuncia, pero pensé que la cuestión iba a quedar ahí", explicó Soria, aunque ahora evalúa iniciar acciones legales por daño mediático.

¿Licencias falsas o persecución laboral?

El psiquiatra argumenta que las licencias fueron otorgadas legítimamente y que muchas personas con problemas psiquiátricos no saben cómo explicarlo ante un médico laboral, por lo que él solo les ofrecía asesoramiento. "No es que los mando a mentir, les digo que vayan con la medicación y expliquen lo que me contaron", aseguró.

Respecto a la denuncia por presunta evasión impositiva, Soria afirmó que sus registros tributarios están en orden, pero que igualmente fue denunciado ante la Fiscalía en lo que considera una campaña en su contra.