Sin acuerdo

Sigue sin definirse la política del Gobierno nacional respecto a la figura del Procurador General de la Nación. Entre el Senado y el Poder Ejecutivo sigue habiendo una tensión sobre la forma en la que se va a elegir a Daniel Rafecas, quien fue propuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández o si el senado apura la elección de otro candidato más acorde a los deseos de Cristina Fernández de Kirchner.

Los senadores del espacio político del Frente de Todos, manejados por Cristina Fernández de Kirchner, propician un sistema de selección que sea por mayoría simple, al revés de lo que sucede hasta ahora, dado que el titular de la Procuración debe ser elegido por las dos terceras partes del Senado de acuerdo a la Constitución Nacional.

Corramos a la oposición de este punto porque es en el propio oficialismo donde no hay acuerdo sobre esta elección. En torno a la figura de Daniel Rafecas hay diferencias. El Presidente quiere que sea él, lo propuso públicamente, envió su pliego al Senado y Cristina Fernández de Kirchner no mueve demasiado sus manos y su poder para conseguirlo con la excusa de que, aún consiguiendo los votos del Frente de Todos, la oposición no da el apoyo.

Por eso están tratando de elegir un candidato que sea por mayoría simple, a lo cual el propio Rafecas se opone. ¿Por qué es importante la Procuración? Porque es donde se establece la política criminal de la Argentina. Como perseguir el delito en la Argentina. Esto toma vital importancia debido a que las investigaciones van a empezar a estar en manos de los fiscales, no de los jueces.

Por eso es tan importante el rol de procurador y, por eso, se sumó un grano a la confusión general dado que la comisión Berardi apoya la idea de sugerir de alguna forma al presidente que el procurador sea elegido con mayoría simple. Va a haber lío con el tema del procurador, acuérdense.