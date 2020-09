En diálogo con RePerfilAr, Daniel Llermanos, abogado de Pablo Moyano expresó los motivos por lo que rechazó cinco indagatorias, en la causa donde se acusa a su defendido de asociación ilícita. El próximo miércoles se cumplirá el sexto llamado y el letrado argumentó: "Cuando la fiscalía o el poder judicial no se ajusta al protocolo, el abogado tiene derecho a exigir que se cumplan esos requisitos y si no se cumplen tiene que salvarlos. Es el Estado el que persigue y tiene que hacerlo de acuerdo a los mecanismos legales”.

“Yo no esquivé indagatoria, expliqué que la convocatoria estaba mal hecha, que era ilegal y di varios motivos y en esta oportunidad por sexta vez se convoca a la ampliación de indagatoria y vamos a ver si en esta oportunidad cumple con los requisitos”, dijo Daniel Llermanos.

"Por más que la Cámara lo ratifique, el fiscal Sebastián Scalera fue un agente paraestatal de la AFI", disparó el abogado. "Trabajó junto con Conte Grand, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, junto con Arribas, junto con Majdalani. La justicia de lomas de Zamora está mirando para otro lado. La justicia de lomas sabe que D'alessio, el primer fiscal con quien se entrevistó fue Escalera. Ahí se empezó a cocinar la causa, junto con Carrió".

Además, comparó a la Justicia con una sesión de tortura. "Si a usted lo citan a una sesión de tortura, ¿usted va o trata de resistir?. ¿Usted cree que Scalera es la justicia?. Las cosas no se suspenden porque yo quiero. Yo pido suspensión y fundamento. Veré el miércoles si están dadas las condiciones y si no, pediré la suspensión y si la jueza no hace lugar a mi pedido, se llevará a cabo", advirtió.

En contexto con los contratiempos y motivos por los que el abogado rechazó los intentos de indagatoria hacia Moyano, dijo que, “el defensor puede pedir, si pide con fundamentos creíbles, la Jueza le hace lugar. Si usted pone obstáculos, una objeción y la justicia cree que es sin precedentes, no le hace lugar”. Y repitió una vez más que no esquivó la indagatoria sino que “interpuse una serie de reclamaciones. La justicia entendió lo que correspondían y la Cámara ordenó que se indague”.

Daniel Llermanos acompañó en varias oportunidades a Pablo Moyano en otras causas pero cuando la Justicia le pidió que vaya a declarar presencialmente se negó por la situación epidemiológica. El abogado dijo “yo voy a dónde yo quiero, me expongo cuando quiero. No me pueden obligar a exponerme cuando quieren otros. Tengo derecho a pedir un sistema audiovisual y encriptado como establece la Corte. Esto no es una cuestión de viveza”.



