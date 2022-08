Di Pace sobre las tarifas: "No hay un consumo racional en el país porque la energía está regalada"

Este jueves el mercado operó con cautela, a la espera de la implementación y el desarrollo de las nuevas medidas económicas anunciadas por Sergio Massa. En ese escenario, el dólar blue cayó $7, los financieros avanzaron hasta $4 y las acciones y bonos transitaron la jornada con variaciones dispares.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el analista económico Damián Di Pace, quien habló sobre las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía y la realidad económica de la Argentina.

“Esto es un plan que tenía previsto Guzmán para marzo, las cuentas no están cerrando”, dijo Di Pace, quien luego completó: “El ahorro del Estado sería nimio con el ajuste de tarifas. Me parece adecuado poner un tope para que no haya un llamado al derroche”.

Tarifas: cuál es el consumo máximo para no perder los subsidios de luz y gas

“La factura promedio en el AMBA es de 1800 y quien pague tarifa plena, en promedio, será de 5.500 pesos”, dijo el analista. “Nos hacemos mucho drama con las tarifas y eso solo es 4 kilos de carne”, completó.

“No hay un consumo racional en el país porque la energía está regalada”, dijo el entrevistado. “Las cuentas fiscales argentinas son completamente desastrosas. Mucha gente se va a encontrar con un gran aumento en la tarifa”, dijo el experto.

Mariano Gorodisch: "Siguen aumentando los precios y habrá una inflación galopante también en agosto"

Finalmente, Di Pace dijo que el déficit se financia con emisión que se traslada a precios en góndola y que la asunción de Massa tiene apoyo político y empresario a diferencia de su antecesora.