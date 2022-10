Día del Perdón: de qué se trata la festividad más importante del judaísmo

Yom Kippur: este cinco de octubre la comunidad judía conmemora el Día del Perdón. Se trata del periodo de revisión de la conducta y penitencia que comenzó en Rosh Hashaná, el año nuevo judio, y que culmina con el día del arrepentimiento.

“Como uno se puede caer también existe la posibilidad de volver a levantarse“, aseguró el rabino Tzvi Grumblat, quien luego completó: “En el judaísmo tenemos un principio de que nada se antepone ante el arrepentimiento sincero. Si la persona se arrepiente sinceramente puede volver a arreglarse a sí mismo”.

De acuerdo con las normas judías se trata de una jornada en la que debe observarse uno y practicar la oración. “Se practican 25 horas de ayuno en las que no se consume ni una gota de agua ni una miga de nada, dejando en claro que el hombre está por encima de su cuerpo”, concluyó el rabino.

Vacaciones 2023: cuánto cuesta vacacionar en la Costa Atlántica

“La condición humana nos marca que no somos prisioneros de nuestro cuerpo”, dijo Grumblat. Mientras que para el calendario gregoriano estamos en el 2022, en septiembre la comunidad judía comenzó a festejar el año 5783. En su concepción no creen en la llegada de un dios y no dividen en un antes de Cristo y un después de Cristo a la humanidad.