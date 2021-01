Directora del Instituto Nacional de Prevención Sísimica: "No nos podemos relajar"

Luego del sismo de 6,4 grados en la escala de Richter, que se sintió con fuerza en la provincia de San Juan, donde dejó severos daños materiales, RePerfilAr habló con Patricia Alvarado, directora del Instituto Nacional de Prevención Sísimica, quien aseguró que en esta oportunidad el fenómeno "fue menor al que ocurrió en el año 1944", tanto por su "tamaño y duración", así por lo que está el cielo vibrando". Además, puntualizó que ese último tuvo lugar "más lejos de la ciudad de San Juan".

En esa línea, remarcó que el que ocurrió en 1944 "estaba a 20 kilómetros" mientras que este ocurrió "a más de 50 kilómetros del epicentro". Asimismo, expresó que en comparación con el de 1977 este fue "30 veces más chico en su tamaño". Y destacó que "un punto de magnitud, significan diferencias de 30 por 30 cada vez que está la energía que tiene un sismo".

No obstante, afirmó que aunque hubo daños, fueron únicamente materiales, de tal manera destacó la "norma de construcción sismo resistente", la cual "orienta a preservar la vida humana". "Y que en el caso de que hayan construcciones, las mismas no colapsen, pero en lo estructural uno apunta a que no colapsen en todo el territorio argentino en base a los antecedentes psicológicos", agregó. La norma está preparada para sismos más grandes que el de anoche. Aún así enfatizó que "nunca nos podemos relajar" en materia de prevención.

De tal manera explicó que por el tamaño del sismo de 6,4 grados en la escala de Richter, "se espera que tenga réplicas durante muchos días y semanas", y remarcó que es "lo común y lo esperable" que así suceda aunque no se puede definir hora y lugar porque "no son predecibles". "Probablemente en algunos meses todavía puedan ocurrir sismos relacionadas en esa misma zona del sismo principal", expresó.