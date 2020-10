La doctora condecorada condecorada por Isabel II habló en exclusiva con RePerfilAr

No todas las noticias son malas, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Marta Cohen, la doctora argentina que recibió la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II de Gran Bretaña gracias a sus investigaciones sobre la muerte súbita del lactante.

Se trata de una de las condecoraciones más prestigiosas que otorga el Reino Unido y le fue otorgada como parte de los "Honores" que la monarca británica concede anualmente a personalidades destacadas por sus servicios.

“Me enteré en el mes de mayo pero no pude decir nada hasta el 10 de octubre”, aseguró la doctora, quien luego afirmó que quiso contarle la noticia a sus hijos pero no pudo hasta que el anuncio se hizo de manera pública.

Luego de la crisis del 2002, la doctora solicitó residencia en Reino Unido en el 2003. “Apliqué para un reclutamiento internacional y quedé, me pagaron el pasaje, la casa y le buscaron el colegio a mis hijos”, afirmó Cohen sobre su desembarco en tierras británicas.

Cohen recibe su condecoración a raíz de su especialización en protocolos para evitar la muerte súbita de los recién nacidos, convirtiéndose en una referente internacional. “Siempre vuelvo a la Argentina a dar charlas”, concluyó la doctora que se desempeña como Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Sheffield.