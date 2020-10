Habla el voluntario de la vacuna de Oxford con covid positivo

La carrera por una vacuna contra el coronavirus muestra nuevos escollos. Es que ahora los ensayos de J&J se detuvieron por la aparición de una enfermedad en uno de sus participantes. En la misma línea, uno de los voluntarios que está probando la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, dio positivo de coronavirus.

Se trata de Joan Pons, es un enfermero que trabaja en el Hospital de Sheffield, al norte de Inglaterra y es uno es de los 30 mil voluntarios que se aplicó la vacuna de Oxford. En diálogo con RePerfilAr, Pons advirtió que el hecho de que haya contraído el Covid-19 "no quiere decir que la vacuna no funcione y que ha ido todo mal", ya que esta "no impide que el virus entre", sino que lo que inhabilita es que este "ataque el cuerpo y desarrolle la enfermedad".

Oxford: retoman los ensayos de la vacuna anti Covid

Según contó la semana pasada empezó con congestión nasal, "el único síntoma que se manifestó". Por eso, en uno de los controles le hicieron un hisopado, que dio resultado positivo. Luego de pasar casi una semana aislado en su casa, no presentó ningún otro síntoma. "Eso quiere decir que yo le he ganado la batalla al coronavirus. Falta saber si es porque la vacuna me ha ayudado o porque soy joven y he podido defenderme", dijo. Y remarcó: "La única manera de probar que sea eficiente es que nos contagiemos".

En esa línea, el enfermero, sostuvo: "Mi positivo es una buena noticia, que la gente no se asuste, la vacuna no impide que el virus entre, sino que me ataque el cuerpo y desarrolle la enfermedad" , y agregó esperanzado que espera que la vacuna pueda estar lista en Navidad.

Coronavirus: AstraZeneca descartó un efecto adverso de la vacuna tras un estudio

Al ser consultado sobre la vacuna de Johnson y Johnson que tuvo que frenar los ensayos por un voluntario que enfermó, Pons destacó que "no hay que alarmarse", ya que esto "forma parte de cualquier etapa experimental". Tal es así que la prueba de la vacuna de Oxford de la que él participa junto a otros 30 mil voluntarios, dos veces tuvo que detenerse para comprobar que la aparición de enfermedades no tuvieran relación con la aplicación de la vacuna.

"Los protocolos de seguridad son muy estrictos, ante la aparición de cualquier enfermedad en un voluntario se tiene que parar para ver si tiene alguna relación con la vacuna", expresó. Y cerró: "La vacuna no nos hace inmortales, podemos contraer cualquier otra enfermedad".