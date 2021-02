Edi Zunino: "Si Vizzotti queda a cargo de Salud, Alberto Fernández va a quedar golpeado"

El escándalo por la vacunación VIP y la renuncia del ministro de Salud Ginés González García opacó la reunión realizada por el Consejo Económico y Social en el Centro Cultural Kirchner esta mañana, en donde se habló sobre lineamientos a largo plazo para cambiar el paradigma socioeconómico del país.

Vídeo | Edi Zunino: "Si Vizzotti queda a cargo de Salud, Alberto Fernández va a quedar muy golpeado"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el periodista Edi Zunino, quien habló sobre la reunión del Consejo Económico y Social, la responsabilidad de Vizzotti en la vacunación VIP y los dichos de Verbitsky.

“El gran problema de este Consejo es que necesita credibilidad y generar confianza, es por eso que el tema de la vacunación VIP pega fuerte en la transparencia y la credibilidad”, dijo Zunino, quien luego añadió: “Varias veces en la historia se intentó esto y hubo resultados diversos”. Asimismo, el periodista dijo que al país “le hace falta una unidad nacional” para atacar los problemas estructurales.

Según Zunino, la declaración de Verbitsky fue “premeditada”

Sobre el escándalo de la vacunación VIP, Zunino dijo: “Si Vizzotti queda a cargo, Fernández va a quedar muy golpeado. No puede ser que ella no estuviera enterada de la vacunación clandestina siendo la responsable de las vacunas”. Luego, el especialista afirmó que la declaración de Verbitsky fue “premeditada” y que es posible que se haya adelantado a la divulgación de la información para no quedar marcado.