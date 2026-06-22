lunes 22 de junio de 2026
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ECONOMÍA

El 60% de los argentinos se endeudó para gastos esenciales del hogar

La preocupación por los ingresos se mantienen como uno de los principales problemas para amplios segmentos de la población.

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Fin de mes. Miles de argentinos hacen malabares para que el sueldo alcance. | cedoc
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Un relevamiento de Proyección Consultores registró que el 60% de los argentinos se endeudó para afrontar gastos del hogar. Esta situación se registró en consumos vinculados a esenciales como alimentos servicios salud y gastos cotidianos.

La preocupación por los ingresos se mantienen como uno de los principales problemas para amplios segmentos de la población. De esta forma, los bajos ingresos personales y familiares encabezan las inquietudes entre los jóvenes de 16 a 29 años con un 46% de menciones.

Por otro lado, la situación se profundiza entre os adultos de 30 a 44 años con mayor vulnerabilidad económica, donde la preocupación por los ingresos escala al 65,9%.

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El uso de tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento informal, y compras en cuotas ganó protagonismo como herramienta para sostener el consumo.

El dato del endeudamiento contrasta con algunos indicadores positivos de la economía. La inflación muestra una tendencia descendente y diversos sectores registran mejoras en la actividad. Sin embargo, la percepción social continúa acondicionada por la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los últimos años.

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