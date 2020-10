Asesor de Kicillof asegura que "en ningún lugar del mundo hubo testeos masivos"

Argentina alcanzó los 30.000 muertos por coronavirus y también está muy cerca de entrar en el top ten de fallecimientos por millón de habitantes.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para analizar el impacto de la pandemia en el país y, particularmente, en el AMBA.

Con respecto a la estrategia de testeos del gobierno y las críticas por la falta de testeos masivos, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la PBA aseguró: “Mucha gente habla de testeos masivos y en ningún lugar del mundo hubo testeos masivos. No es cuestión de testeo o no testeo, si no de búsqueda de contactos estrechos”.

En cuanto al aumento de casos en el interior, Enio García afirmó: “Las flexibilizaciones en el AMBA se hicieron en el peor momento y eso generó un efecto irradiador hacía el interior del país”.

La inmunidad post-coronavirus: "parece ser de relativa corta duración, de entre 6 y 18 meses"

“Es lógico que cuando aumentan los contagios aumentan los fallecidos, hace tiempo tenemos una tasa del 3% y se mantiene estable”, dijo García, quien luego completó: ”Hoy la cantidad de muertos que hay en la provincia de Buenos Aires está al día”.

Finalmente, en cuanto a la implementación de la cuarentena, el funcionario aseguró que la misma “fue oportuna porque nos dio la oportunidad de duplicar las camas de terapia intensiva y lograr pasar de 4 laboratorios que realizaban testeos a los actuales 62”.