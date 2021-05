Friends The Reunion: todos los detalles del encuentro más esperado

Un estudio mítico. Los pasos de David Schiwmmer retumban en el eco de la habitación vacía, mientras su voz nerviosa recorre algunos recuerdos de su juventud. “¿Dónde están los otros? ¡Ya quiero verlos!” expresa ansioso. Las memorias comienzan a aflorar, no solo en David, sino en cada espectador que aguarda con impaciencia la llegada del resto.

Una puerta se abre y todo empieza a tomar forma. Algunos lanzan las primeras lágrimas, otros ríen con la garganta entrecortada. Se nota la tensión. La puerta vuelve a abrirse. Otro recuerdo, otra anécdota. La ilusión de millones de fans alrededor del mundo se vuelve realidad. La Reunión de Friends ya está aquí.

Más de 17 años tuvieron que pasar para que David Schiwmmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courtney Cox y Matthew Perry volvieran a juntarse en la pantalla. Sin embargo, la espera valió la pena, ya que el especial de HBO Max, lleno de sorpresas e invitados y alguna que otra revelación, fue celebrado y muy bien recibido por todos sus fanáticos y la critica especializada, en general y aquí están los detalles del reencuentro.

Los escenarios originales

El hecho de que todo se desarrolle en el célebre “Stage 24” donde la serie fue grabada en los 90 y con cada detalle de la escenografía replicado magistralmente, es uno de los grandes factores del impacto emocional que tiene esta producción, no solo para el espectador, sino en los mismos actores.

Otro gran acierto es la utilización de diferentes escenarios, brindando una dinámica distinta al clásico programa de entrevistas. A lo largo del especial se puede ver al grupo de amigos recordando momentos en el departamento de Mónica y Rachel, o siendo entrevistados por el presentador James Corden en una zona de exteriores, frente una audiencia en vivo y con la icónica fuente de la introducción de Friends de fondo. También hay lugar para varias escenas en el Central Perk.

James Corden junto al elenco de Friends en el especial de HBO Max.

Pero, además, los actores recorren los camarines donde se prepararon durante diez años y hasta recrean una mesa de lectura en la cual viajan a través de algunas de las escenas más memorables de la tira, que se mezclan con imágenes del programa o material extra del detrás de cámara y tomas falsas.

El regreso de los personajes

Si bien no se trata de un episodio guionado, en más de una ocasión el espectador podrá ver a los actores volver a interpretar sus personaje rememorando escenas clásicas del show, que harán reír, emocionar y hasta llorar a más de uno.

Quizás, el más destacado es el juego de preguntas y respuestas de Ross del episodio 12 de la cuarta temporada, en el que Mónica y Rachel pierden su departamento al apostarlo contra Joey y Chandler, que tiene su versión 2021 en el especial y que sirve de excusa para desplegar un desfile de personajes secundarios que van haciendo presencias fugaces y divertidas que funcionan muy bien.

El primer reencuentro en el set original de Friends.

Los invitados

Una de las mayores preocupaciones de los fans era el papel que podrían jugar los invitados de la reunión, ya que algunos de los nombres que aparecían en la lista no tenían ningún tipo de relación con la serie. Sin embargo, y para alegría del espectador, los cameos no son intrusivos ni le quitan protagonismo a los seis amigos.

Mientras que nombres como Justin Bieber o Cara Delevingne aparecen unos pocos segundos y ni siquiera cuentan con líneas de diálogo, otros más significativos tienen una participación un más extensa, pero que no interfiere con la esencia de la producción. Mención especial para la participación de Lady Gaga junto a Lisa Kudrow interpretando el clásico de Phoebe “Smelly Cat”.

Spoiler alert: las revelaciones

En todo documental, y este especial un poco funciona con esa dinámica, nueva información es sacada a la luz durante las entrevistas y, aunque no fue el punto fuerte de la reunión, hubo tres datos destacados que no se conocían o, al menos, no estaban oficialmente confirmados.

Por un lado, se explicó que nadie sabe de qué trabajaba verdaderamente Chandler Bing. Este dato de color es relevante ya que por esa pregunta perdieron el departamento Mónica y Rachel. Por otro lado, el mismo Matthew Perry reveló que sufría de ansiedad y convulsiones si la audiencia que tenían al grabar el programa no se reía de sus chistes.

Jennifer Aniston y David Schiwmmer confesaron haber estado enamorados.

Pero, sin lugar a dudas, la revelación más importante llegó de la mano de David Schiwmmer y Jennifer Aniston, los cuales confesaron haber estado enamorados durante las primeras temporadas, aunque nunca concretaron, ya que ambos tenían pareja, convirtiendo el gran amor de sus personajes en una historia real.

Cuando explicaron que la forma que tuvieron de canalizar sus sentimientos fue a través de la relación de sus personajes, asegurando que nunca pasó nada detrás de cámaras, Matt LeBlanc respondió sarcásticamente, dando a entender que era mentira, y todos estallaron en risas.

La controversia por Matthew Perry

Los años han pasado para todos ellos y, en algunos casos, se nota más que en otros. Sin embargo, luego del especial, las redes se llenaron de comentarios referidos al estado de Matthew Perry. Esto se debió a que el actor pareció desconectado y apagado, y con serios problemas para modular al hablar.

Cabe recordar que Perry tiene una larga historia de adicciones tanto a las drogas como a la bebida. Ha pasado más de una vez por rehabilitación y hasta llegó a confesar no recordar tres años de Friends a causa de su consumo de pastillas. Esta fue la primera explicación que surgió a la hora de dar una explicación a su desempeño.

La imagen de Matthew Perry causó gran controversia entre los fanáticos.

Sin embargo, desde la producción aseguraron que esto se debió al hecho que Matthew fue intervenido en una cirugía dental unas horas antes de la grabación, lo cual lo tenía aún bajo el efecto de la anestesia y el dolor e incomodidad que una operación así genera.

Un cierre perfecto

Dejando de lado a Perry, el resto del elenco mantiene la química que los caracteriza y puede descubrirse en cada intercambio o anécdota que relatan, casi siempre liderados por un David Schiwmmer proactivo, que pareció tener las riendas del especial en todo momento.

Mientras que Courtney Cox muestra intacta la velocidad de sus respuestas y su humor tajante e inteligente, Lisa y Matt emocionan al espectador con su dulzura y el brillo de sus personajes en sus ojos y en sus risas. Jennifer es la gran estrella de Friends, sin embargo, la simbiosis que hay entre ellos la vuelve terrenal y, cuando están todos juntos, nadie sobresale y en eso radica el éxito de la serie. El especial está cargado de emoción y llanto. El fanático más acérrimo se va a encontrar con una pieza de oro invaluable que lo llevará a un viaje fantástico a través de los momentos más memorables de la serie.

Los protagonistas de Friends recreando el juego de Ross.

Es imposible no emocionarse, no sentir la necesidad de revisitar toda la tira para que esa historia que acompañó a varias generaciones en vivo, y que hoy lo hace a través de las plataformas de streaming, no deje nunca de contarse y viva para siempre en cada uno de ellos, en el sarcasmo de Chandler, en la inocencia de Phoebe, en la amistad de Joey, en la incondicionalidad de Ross, en la garra de Mónica y en los sueños de Rachel.

Ni una película, ni un nuevo episodio final hubieran podido alcanzar el nivel de cierre que tiene este especial para los fanáticos. Recorrer cada sitio, cada recuerdo, cada anécdota junto a ellos y verlos emocionarse de la misma forma que lo haría un fan es algo inigualable y, por eso, esta reunión se convertirá en el innegable episodio final para cualquier nuevo espectador que se sume a esta historia.

La selfie del elenco durante la grabación del especial.

Dónde verlo

Lamentablemente, en Argentina no podrá verse de manera oficial hasta el 29 de junio cuando la nueva plataforma HBO Max, responsable del especial de Friends, desembarque en Latinoamérica.