Gabriel Fucks: "Gómez Centurión y Rodríguez Larreta aún no declararon"

A siete años del incendio de Iron Mountain, la causa no ha avanzado casi nada y hubo un homenaje a las víctimas de la tragedia. RePerfilAr estuvo allí y habló con Gabriel Fucks, Secretario de Articulación Federal de Seguridad: “Nos va a costar saber quién tiró el fósforo. El depósito no cumplía ninguno de los requisitos de habilitación, hubo 15 alertas de organismos del Estado previos a que sucediera el incendio, más allá de que no fue casual”, expresó Fucks.

El Secretario de Articulación Federal de Seguridad dio más detalles: “Cuando Juan José Gómez Centurión fue a la legislatura y le preguntaron por el expediente de habilitación, no existía, se había perdido y en el Estado reconstruir un expediente es imposible, nunca se hizo un esfuerzo. De todas formas, hay un leve avance y hay una situación muy paralizada en lo que tiene que ver con el saber el por qué”.

Iron Mountain: se cumplen siete años del incendio que aún sigue impune

Con respecto a los familiares, Gabriel Fucks manifestó que: “Durante 5 años se ninguneó su rol, no se les dio ningún tipo de cooperación. El Estado decía que el culpable había sido el comisario que encabezaba el operativo. Ahora desde el Estado nacional estamos teniendo una actitud de acompañamiento de toda la demanda y la información que los familiares necesitan. La cooperación es permanente, esto puede ayudar porque el poder político emite una señal clara. Quien tiene que tomar una decisión es la Justicia y todavía falta un tramo”.

Para el Secretario aún queda que declaren todos los que fueron responsables: “Juan José Gomez Centurión ni siquiera fue llamado a declarar, Horacio Rodríguez Larreta tampoco, ni se le pidió que exponga la documentación. El dijo, el 5 de febrero de ese año, que toda la documentación estaba en regla, eso nunca fue presentado en la justicia”.