Graciela Moreschi, psiquiatra: "Algunos padres acortan la infancia de los chicos"

Wanda Nara fue acusada en las redes de hipersexualización infantil tras dejar que sus hijos la fotografíen en bikini o "con poca ropa". En diálogo con RePerfilAr, la psiquiatra Graciela Moreschi, destacó que: “algunos padres acortan la infancia de los chicos”.

“En lo cotidiano, hay papás que hacen que se recorte la infancia de los chicos tomando como algo gracioso que tengan una postura seductora, les enseñan que este tipo de educación es elogiable”, afirmó Moreschi. Y agregó que, “Estos chicos después tienen problemas de autoestima. Son vulnerables. Pueden ser manipulables”.

Wanda Nara había sido denunciada por dejar que sus hijos la fotografíen en bikini o "con poca ropa"

También expresó que “los chicos no tienen una capacidad de poder canalizar esta hipersexualización. Hay papás que no tienen el cuerpo de Wanda Nara, no se sacan fotos pero incentivan o no cuidan a los chicos en este aspecto”.

La psiquiatra también dijo que esta exposición de los niños tiene un costo muy alto que se relaciona con la violencia. Y agregó que “esta hipersexualización logró bajar el deseo de los más jóvenes porque hoy hay un nivel bajo de deseo en los grandes y una hipersexualización de los chicos”.

En contexto que la asociación italiana Codacons, la cual se encarga del cuidado del medio ambiente y la seguridad y derecho de los usuarios, acusó a Wanda Nara públicamente de sexualizar a su hijo.

I.R.A