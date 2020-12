Ignacio Cloppet: "La mayoría del país no está a favor”

En el Senado de la Nación se produjo este jueves 30 de diciembre la sanción histórica del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que contempla el aborto hasta la semana 14 del embarazo. Pese a la sanción, el sector anti aborto no planea quedarse de brazos cruzados y sus referentes ya aseguraron que judicializaran la medida por su presunto carácter inconstitucional.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Ignacio Cloppet, abogado y miembro de la Academia Argentina de Historia, quien habló sobre la relación del Gobierno con la Iglesia, la mayoría celeste en el país y las repercusiones del discurso de la senadora católica Gladys González.

“La ley fue promovida por el presidente Fernández en el año más difícil que vivió el mundo lo que probó no solo un quiebre entre el Gobierno y la Iglesia sino también en la sociedad. Si se hacía un referéndum, la mayoría no hubiera avalado el aborto”, aseveró Cloppet, quien también aseguró que está ley profundiza las diferencias en la sociedad ya que “la mayoría del país no está a favor del aborto”.

Sobre el discurso de Gladys González, el abogado afirmó: “Un católico que promueve una ley contraria a la vida humana no es católico, el aborto es irreconciliable con el catolicismo”. Asimismo, Cloppet dijo que los diputados y senadores católicos que votaron en favor de la ley “son cómplices de un crimen”.