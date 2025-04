Jugadora de voley compitió embarazada de seis meses y generó polémica

Una jugadora de voley compitió en el partido de la Superliga de Voleibol Femenino embarazada de seis meses y generó polémica. Se trata de Priscila Heldes, capitana del club Fluminense de Brasil.

“Ahora se mueve mucho. Estoy hablando, bromeando… esto me ayuda a no preocuparme, a no dejar de realizar los movimientos durante el juego. Lo estoy disfrutando mucho”, dijo la mujer de 35 años, en diálogo con Globo Esporte.

“Tan pronto como supe que estaba embarazada, fui al médico y estoy en seguimiento. Me dijo: ‘Si estás bien y saludable, adelante’”, explicó Heldes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pese a que la deportista detalló que la decisión de seguir practicando su deporte fue previamente hablada con su médico, de igual forma generó polémica.

Hay quienes aplauden su valentía y la toman como una inspiración, sin embargo, también están las voces que expresan preocupación por los riesgos que podría afrontar.