La industria y la construcción retrocedieron en abril

Después del repunte registrado en marzo, la industria y la construcción volvieron a notar resultados negativos en abril, lo que demuestra que ambos sectores siguen sin recuperación.

De esta manera, el índice de industrial manufacturero mostró una baja de 2,8% en abril, medido contra el mismo mes de 2025, donde solo 4 de los 16 sectores terminaron por encima del índice, que son los ligados a sustancias y productos químicos, refinación de petróleo, edición e impresión y productos de tabaco.

Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción también retrocede 2,8% en la medición interanual.

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Al igual que la industria, la construcción no pudo mantener la racha positiva. En cuanto a los insumos, 3 de los 10 elementos logran una medición positiva. Los resultados obtenidos por una encuesta de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el periodo mayo/ julio de este año.

En cuanto a las obras privadas, el 75% de las empresas, prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos en los últimos tres meses. En ese sentido, el 15,1% estima que disminuirá y el 9,4% restante estima que aumentará.

Si hablamos de las obras públicas, el 60% opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses. El 25,6% cree que va a disminuir y el 14,4% restante cree que aumentará.

Los resultados continúan mostrando un comportamiento heterogéneo con el resto de los sectores de la economía.