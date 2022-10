La Lección de Anatomía cumple 50 años: el mensaje que ofrece la histórica obra teatral

Corría el año 1972 en un penal de Rawson ocurriría lo que se conoció como La Masacre de Trelew. En los Andes se estrellaba un avión con un equipo de rugby uruguayo con 16 sobrevivientes. En Estados Unidos se estrenaba El Padrino y en un congreso de medicina psicosomática en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, Carlos Matus presentaba La Lección de Anatomía.

"Trabajar como actor, hacer el rol del hijo que es lo que hace ahora Luciano Heredia, después hacer el padre, hice todos los roles y poder haber trabajado al lado de Carlos Matus durante tiempo, durante los últimos 54 años es increíble", confesó el director de la obra teatral Antonio Leiva. "Yo creo que la Lección de Anatomía hoy, el mensaje hoy es que recuperemos la palabra, el mirarnos, el escucharnos, reconocernos, acariciarnos", expresó.

Disruptiva para esos años ´70, los desnudos en escena son el resaltador que caracteriza la obra pero no la define.

"Como público siempre alguna escena te toca", aseveró el actor y asistente de dirección, Luciano Heredia. Luego añadió: "A mi me toca interpretar una escena entre un padre y un hijo, la típica en la un papá habla del hijo como si fuese un exitoso, un gran trabajador y se lo cuenta a sus amigos y en realidad no es así, hay una relación que está quebrada entre ellos dos y siempre quiere mostrarle algo a los demás que no es, algo que nos pasa a todos día a día".

La obra está disponible en el Teatro Tabaris de martes a domingo, aunque los sábados a hay dos funciones. La Lección de Anatomía sigue planteando las preguntas esenciales al ser humano, tan vigentes hoy como hace 50 años.