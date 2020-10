Las canchitas de fútbol piden volver a trabajar: "Estamos fundidos"

En la ciudad bonaerense de Castelar, el móvil de RePerfilAr habló con Mauro Chávez, Presidente de la Cámara Argentina Propietarios Canchas de Fútbol, quien describió que viven "la peor de las realidades" ya que según contó "desde hace siete meses" que no pueden trabajar por las restricciones impuestas frente a la pandemia de coronavirus. "Estamos fundidos", sentenció.

En diálogo con este medio, Chávez describió que "ya no se aguanta más" la situación, "con las deudas de los impuestos, los servicios, los alquileres". Además, destacó que "lo peor" es que durante todos los meses en los que no hubo movimiento en el complejo deportivo, este fue víctima de robos y actos de vandalismo. "No podemos más. Nos robaron mobiliarios, forzaron las puertas, y los tejidos", contó.

En el marco de la entrevista, el presidente que nuclea la actividad, consideró que "nunca hubo una comunicación oficial" con las autoridades. "Nosotros lo que pedimos es que por favor nos dejen abrir. Tenemos que trabajar si o sí", y aseguró que el protocolo sanitario ya fue presentado, y será aplicado la próxima semana cuando abran todos los complejos deportivos del país, que son "más de tres mil", pese a que la actividad aún no haya sido habilitada.

En esa línea, explicó que recibirán a los jugadores con la implementación de todas las medidas: "Con los bares y los vestuarios cerrados, con todos los elementos sanitarios como la cabina sanitizante, la alfombra, el alcohol en gel".

Asimismo, contó que hubo espacios deportivos que ya fueron sancionados con multas, por abrir aunque está prohibido. Al respecto, Chávez opinó que los colegas: "no están pensando en que no van a poder pagar la multa". "Quieren abrir y con la plata que puedan recaudar van a comprar para comer o pagar las boletas de los servicios", subrayó.

"No aguantamos más, queremos trabajar, como trabajan las líneas de colectivos, los supermercados y los canales de televisión", dijo. Y agregó: "Dicen que le fútbol es un deporte con roce, puede ser, pero nosotros vemos programas de televisión donde hay abrazos y besos. O es para todos o no es para nadie. Pedimos igualdad de condiciones como todos los demás".