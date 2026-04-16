Las importaciones de vino crecieron más de 300%.

En un contexto de cambios en la política económica y apertura comercial, las importaciones registraron un crecimiento del 300% en los últimos meses, encendiendo señales de alerta en distintos sectores productivos del país. El dato, que surge de informes preliminares del comercio exterior, refleja un fuerte aumento en el ingreso de bienes, especialmente en rubros como tecnología, textiles, maquinaria y productos de consumo masivo.

De acuerdo con analistas económicos, este salto responde a una combinación de factores: la flexibilización de restricciones, la reducción de aranceles en algunos segmentos y una mayor disponibilidad de divisas para operaciones comerciales. A esto se suma la apreciación cambiaria, que abarata los productos importados y los vuelve más competitivos frente a la producción local.

Sin embargo, el fenómeno genera preocupación en la industria nacional. Empresarios advierten que el ingreso masivo de productos del exterior podría afectar la producción interna, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos y menor capacidad para competir en precio. “Estamos viendo una presión creciente sobre el mercado interno que pone en riesgo puestos de trabajo”, señalaron desde cámaras sectoriales.

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Por su parte, desde el Gobierno destacan que el incremento de las importaciones también tiene un costado positivo, al permitir una mayor oferta de bienes, contribuir a la baja de precios en algunos rubros y mejorar el acceso a insumos clave para la producción. En ese sentido, sostienen que la apertura busca dinamizar la economía y fomentar la competitividad.

El desafío hacia adelante será encontrar un equilibrio entre la integración al comercio internacional y la protección de la industria local. Mientras tanto, el fuerte crecimiento de las importaciones ya se consolida como uno de los principales ejes del debate económico actual.