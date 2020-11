Para Hernán Letcher, "si se vota el aporte extraordinario, estaría garantizado el IFE"

Tras una semana en la que bajó la brecha cambiaria considerablemente y todo apuntaba a una "pax cambiaria", el dólar volvió a superar la brecha del 100%. En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, quien dio su visión sobre la política económica del Gobierno y las perspectivas a futuro.

“A mi me preocupa bastante poco lo que tenga que ver con el dólar blue, hay que mirar el contado con liqui y el MEP”, aseguró el director del CEPA, quien luego completó: “El gobierno ha logrado mantenerlo por debajo de 150 pesos, logrando el objetivo propuesto cuando aumentó la tensión en el tipo de cambio”.

El curioso ajuste del Gobierno

Sobre el giro ortodoxo del Gobierno, Letcher aseguró: “No lo veo así. Le cuestionan un supuesto ajuste pero también hay un déficit fiscal enorme, o es una cosa o es la otra”. Luego, el especialista se refirió al impuesto a la riqueza: “Si se vota el aporte extraordinario está casi garantizado el IFE”.

Letcher también aseguró que hoy "no hay grandes variaciones en el dólar oficial y los de mercado”. “El gobierno no le ha dado trascendía a bajar el dólar blue porque no genera precios”, aseveró el director del CEPA.

Finalmente, el especialista se refirió a la suba de precios y a la creciente inflación: “La inestabilidad cambiaria dio un marco propicio para la dispersión de los precios y para que algunos actores económicos se ‘avivaran’ para subir algún que otro precio”.