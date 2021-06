Para Marta Cohen, "la escuela no es un foco de contagio"

Reino Unido es uno de los ejemplos mundiales a nivel de avance del plan vacunación. Tal es así que completa el podio de vacunación a nivel mundial teniendo a más del 41% de su población completamente vacunada. En tanto, la cantidad de casos positivos reportados como también la de muertos se redujo drásticamente en las últimas semanas.

Vídeo | Marta Cohen, médica patóloga: "La escuela no es un foco de contagio"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Marta Cohen, médica argentina radicada en Reino Unido condecorada con la Orden del Imperio Británico, quien habló sobre la situación epidemiológica en Reino Unido y la influencia de las escuelas en los contagios.

“Descendieron mucho la cantidad de casos pero ahora surge la variante de la India, siendo 40% más contagiosa que la anterior”, disparó Cohen, quien luego completó: ”Estábamos teniendo 2100 casos y ahora estamos en un promedio de 6000”.

En esa misma línea, la experta dijo que la mayoría de las personas que ingresan a terapia intensiva son las que no están vacunadas y que en Reino Unido se aprobó la vacunación en mayores de 12 años con la vacuna de Pfizer.

Videos: te contamos cuáles son las películas y series en streaming más esperadas de junio

“La escuela no es un foco de contagio, la escuela refleja la infección en la comunidad”, dijo la especialista. “Si en la comunidad hay mucho virus circulando, obviamente los chicos van a estar reflejando una mayor cantidad de contagios”, completó la experta.

Asimismo, Cohen explicó que un estudio comparó la incidencia de contagio en familias con niños que iban al colegio y niños que no y que no arrojó ninguna diferencia. Finalmente, la doctora aseguró que la vacuna Sputnik V no fue aprobada en Europa porque “está floja de papeles” y porque no se presentaron los estudios de fase 3 como corresponde.