No se podrá pagar el peaje con efectivo, a partir de fin de año.

El sistema de peajes en las principales autopistas porteñas cambiará de forma definitiva en 2026 con la eliminación total del pago en efectivo en todas las estaciones.

El pago digital pasará a ser obligatorio tanto para automovilistas, motociclistas y vehículos de transporte urbano e interurbano.

Desde mediados de 2025, las autoridades aceleraron la implementación de dispositivos automáticos en cabinas y desarrollaron alternativas que combinan la identificación por patente y el uso de sistemas como TelePASE.

El objetivo detrás de esta migración es agilizar la circulación, reducir los embotellamientos y minimizar los posibles errores en el proceso de cobro.

En los últimos años, el índice de automovilistas adheridos al sistema de pago automático superó el 90% en los principales corredores urbanos.

Esta modalidad utiliza dispositivos digitales adheridos al parabrisas, que permiten el cobro instantáneo cuando el vehículo atraviesa la estación de peaje.

La nueva modalidad no solo afecta a los vehículos que ingresan y egresan de la Ciudad de Buenos Aires, sino también a la circulación durante los horarios de máxima congestión.