Pablo Alabarces sobre los Pumas: “La homofobia y el racismo merecen sanción”

Pablo Matera, ex capitán de Los Pumas junto con sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino viven el calvario de las redes sociales tras la viralizaron, este lunes, de viejas publicaciones de sus cuentas personales de Twitter que causan indignación por su contenido xenófobo y racista. Esto llevó a que sean suspendidos de la selección argentina de Rugby, aunque todavía no se sabe si habrán más sanciones.

En este contexto, el escritor y sociólogo Pablo Alabarces mostró su conformidad ante las sanciones para los rugbiers, porque: “La homofobia y el racismo merecen sanción”. Pero aclaró que no es una multa institucional ya que la Unión Argentina de Rugby es un organismo que el único correctivo que puede aplicar es dejar al jugador fuera del equipo. “No han sido suspendidos, han sido excluidos del equipo. No tienen otra penalidad. Es lo mínimo que se podía esperar de la Asociación Argentina de Rugby. Aunque es absolutamente insuficiente", aseguró en comunicación con RePerfilAr.

Sobre si el tímido homenaje a Diego Maradona por parte de los Pumas, el autor de "Héroes, machos y patriotas. El fútbol entre la violencia y los medios" también afirmó que el Estado es quien decide qué homenaje se debe hacer. Un ejemplo de ello fue que “con diferencia de poco tiempo murieron Sandro y Mercedes Sosa. Ambos fueron velados en el Congreso pero “La Negra” mereció, además, duelo nacional y la bandera a media asta por tres días. Sandro no”.

Los Pumas: de la gloria al barro

Ante la cuestión ética de la decisión de no homenajear al máximo deportista nacional expresó: “Que no hayan homenajeado a Diego Maradona no es una cuestión moral. No es un símbolo unánime, es un símbolo muy resistido por ciertos sectores sociales entre ellos las clases medias altas y altas”.

Debemos preguntarnos entonces si existe una cultura del deporte nacido en la década de 1920 y, ante nuestro cuestionamiento, el sociólogo dijo que los participantes del mundo rugbier comparten ciertas pautas, ciertos valores, ciertas tradiciones que no siempre son buenas. “En el origen hay una posición clasista que se trataba por sectores acomodados que tenían tiempo libre y podían jugar”, afirmó.

A modo comparativo entre el deporte nacional más popular y el cuestionado, Pablo Alabarces afirmó: “Los rugbiers hacen de la hombría una cosa tan cerrada que el machismo del fútbol parece progresista al lado del patriarcado del rugby”.