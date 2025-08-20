Por qué el 50% de los argentinos tienen problemas para dormir

Un estudio de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño (AAMS) reveló que más del 50% de la población argentina no duerme bien.

El dato preocupa no solo por lo frecuente, sino por sus posibles consecuencias: mayor irritabilidad; problemas de concentración, memoria y aprendizaje; disminución de la respuesta inmune; alteraciones metabólicas y mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, entre otras.

En ese contexto, el doctor Daniel Pérez Chada, director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral, aseguró al respecto: “La reducción de las horas de sueño no siempre está ligada a una patología. La mayoría de las personas no padecen enfermedades del sueño, pero acortan sus horas de descanso como consecuencia de prolongar el día más allá de lo recomendado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A veces esta situación responde a una necesidad de trabajo nocturno o en horarios rotativos; otras, a una condición social desventajosa que impide dormir las horas necesarias. Pero muchas otras veces es producto de pautas culturales, como la tendencia a la nocturnidad, a sociabilizar en la noche, ya sea en reuniones o a través de teléfonos inteligentes y pantallas que nos vinculan con las redes sociales u otras formas de entretenimiento”.

En esa línea, el especialista explica: "Además, se pueden sumar ciertos factores tales como situaciones de estrés, preocupaciones personales o cambios en las rutinas que rodean al inicio de las horas de descanso, que alteran temporalmente la conciliación o el mantenimiento del sueño. Sin embargo, cuando estas alteraciones se sostienen en el tiempo y afectan la vida diaria, pueden ser signo de un trastorno que requiere atención profesional".