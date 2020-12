Ceferino Reato sobre los desaparecidos: "No hay modo de llegar a 30 mil"

No existe década con mayor polémica y versiones en la historia reciente de la Argentina como la del 70. Violencia física en las calles, guerrilleros, sindicatos, policías, la izquierda y la derecha enfrentada a muerte. Es por eso que Ceferino Reato se acercó al estudio de RePerfilAr para hablar de su nuevo libro: “Los 70, la década que siempre vuelve”.

El periodista afirmó que “la vigencia de Cristina y La Cámpora hace que la década del '70 nunca se vaya”. “Siempre dicen que son hijos de los 70 y, precisamente, establecieron una nueva aristocracia en torno al relato de esa época”, asegura Reato.

Sobre la polémica en torno al número de desaparecidos, el autor afirmó que fue a las fuentes oficiales como es la Secretaría de Derechos Humanos, y que el último relevamiento realizado data del año 2015, en el marco del programa Registro Único de Victimas del Terrorismo de Estado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Según indica el conteo oficial "las victimas de la última dictadura militar fueron: 6348 desaparecidos, más 952 ejecutados a la luz pública, por lo que el número final sería 7300", describió el periodista.

En la misma línea, el editor de Revista Fortuna expresó: “Creo que nunca se va a saber el número exacto, porque dependería de que los autores de la masacre lo digan y no lo dicen. Pero no puede ser más que esto". Porque "el relevamiento anterior, de 2006, daba incluso una cifra una superior. Pero, no hay modo de llegar a 30 mil”.

Todos los detalles para que las mascotas no sufran por la pirotecnia

“La democracia en la Argentina es un activo reciente que nació con Alfonsín. Antes de eso, las agrupaciones de izquierda desmerecían el término demócrata y lo tomaban como algo tibio. En tanto, la derecha tampoco creía en la democracia debido a que si iban a elecciones ganaba el peronismo, por lo cual recurrían siempre a los militares", explicó el Ceferino Reato. Y añadió: "Es por esto que nadie defendía la democracia ni los derechos humanos hasta el '83”.