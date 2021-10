Exceso de público en el Monumental: "Es improbable que haya consecuencias epidemiológicas"

El superclásico dejó postales muy recordadas y festejadas por los hinchas millonarios. Sin embargo, el aforo del 50% en el estadio Monumental fue ampliamente superado ya que la Justicia estima que hubo 54 mil hinchas, violando lo establecido por el protocolo sanitario.

Vídeo | Ruptura del aforo en el Monumental: "Es improbable que haya consecuencias epidemiológicas"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con la infectóloga Leda Guzzi, quien habló sobre las consecuencias del exceso en el aforo en los estadios y la situación epidemiológica nacional.

“Estamos en un buen momento epidemiológico que permite que a pesar de que no se hayan cumplido los protocolos es improbable que haya consecuencias”, aseguró Guzzi, quien luego completó: “Si no estuviéramos con el semáforo en verde no se podría haber tenido público en los estadios”. En esa misma línea, la experta reforzó la necesidad de utilizar el barbijo.

“Las vacunas son muy efectivas para evitar las formas graves del virus pero puede llegar a haber contagios”, disparó la entrevistada. “Hay poblaciones en las que está demostrada la necesidad de una tercera dosis”, completó la experta.

Finalmente, Guzzi afirmó que habrá un refuerzo en algún momento pero descartó que sea urgente a excepción de los inmunosuprimidos y personal de salud.