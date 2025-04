Se cumplen 20 años del primer video subido a YouTube.

Se cumplieron 20 años del primer video subido a YouTube, que marca su aniversario con un impresionante dato. Desde ese primer clip, se subieron más de 20 mil millones de videos.

El 23 de abril de 2005 un joven llamado Jawed Karim, cofundador de YouTube, subió un video de apenas 19 segundos titulado “Me at the zoo”.

Ese clip cortito, se convirtió en un hito. Fue el primer video publicado en la plataforma que revolucionaría el consumo de contenido en línea.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque el video no tuvo un impacto inmediato —YouTube no se lanzó oficialmente al público hasta noviembre de 2005—, se convirtió en el punto de partida de una plataforma que hoy cuenta con más de 2,7 mil millones de usuarios activos mensuales, según datos de Statista 2025.

Según datos actualizados a marzo de 2025, cada día se suben más de 20 millones de videos al sitio.

En 2024, los usuarios dejaron un promedio de más de 100 millones de comentarios diarios en la plataforma.