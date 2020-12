Carlos Menem permanecerá internado por al menos 48 horas

El ex presidente Carlos Menem fue internado en las últimas horas en el Sanatorio de los Arcos. Tras sentir una molestia en el estómago, su hija Zulemita Menem decidió llamar a emergencias y el ex presidente se hizo los estudios correspondientes, los cuales concluyeron que se trataba de una infección urinaria que se agravó por una patología cardíaca del ex mandatario.

A raíz de dicho diagnóstico, el senador de 90 años recibirá dosis de antibióticos vía intravenosa durante las próximas 48 horas, por lo cual permanecerá internado al menos por ese tiempo en la institución de salud ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Menem ya estuvo internado dos veces este año. En julio había sido internado por padecer de una neumonía bilateral y luego, sufrió un cuadro de debilidad muscular y algunas complicaciones circulatorias.

“Él está bien pero está enojado porque está internado y quiere estar en casa. Seguirá dentro del Hospital en las próximas horas porque debe someterse al tratamiento”, aseguró Zulemita, quien luego completó: “Mi papá tiene un problema cardíaco de base, por eso la infección le subió un poco la frecuencia cardiaca”.

Además, la hija del ex mandatario aseguró que Menem estará presente en las sesiones extraordinarias del Senado donde se tratará la Interrupción Voluntaria del Embarazo el próximo 29 de diciembre, siempre y cuando se realice de forma virtual. Cabe recordar que en el debate del 2018, el riojano votó en contra de dicho proyecto.