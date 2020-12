Los precios al consumidor subieron 3,2% en noviembre. Si bien esto implica que los aumentos de precios se desaceleraron en torno a 15 por ciento en comparación con el 2019, uno de los grandes desafíos del Gobierno para el 2021 será disminuir la inflación y recuperar el poder adquisitivo. En este sentido el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán estipulo que el próximo año este índice alcanzará los 29 puntos porcentuales.

En este contexto, RePerfilAr se comunicó con el economista y Director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lechter, quien informó que, “el índice inflacionario del 2020 va a rondar entre el 35% y el 36%. Hay un gran logro de haber bajado la inflación casi 20 puntos porcentuales respecto al año anterior pero los salarios se han movido al mismo nivel lo cual no se recuperó el poder adquisitivo”.

Para el especialista: “El gran desafío es la recuperación en términos de ingresos. Ayer se conocieron los datos de un informe que publicó el INDEC relacionado con el impacto de la pandemia y gran parte de los argentinos perdieron ingresos”. En este sentido, sobre distintos aspectos que afectan la economía, explicó que si bien el próximo año "habrá descongelamiento de tarifas, sin vencimientos en dólares, el tema del año próximo será la puja distributiva”.



Respecto al planteo inflacionario del 2021 donde el gobierno supone un presupuesto optimista con una inflación del 29% en un contexto de la economía creciendo y con el dólar controlado, Lechter dijo que, “no debería haber problemas con el dólar, ya que el año que viene no hay vencimientos. Controlado eso debería haber un escenario relativamente estable”.

Asimismo, Director del Centro de Economía Política Argentina opinó que, “empieza una etapa distinta en términos de control y regulación de precios más allá del programa Precios Máximos que tuvo un éxito significativo este año”. Y añadió: “Más allá de eso hay que analizar la cadena de producción y comercialización porque en noviembre hubo un incremento del 2.7% y en octubre un aumento de 4.8%. Porque razón hubo tanta diferencia no sé”.

No obstante, para el economista: “No se explica por qué aumentó la carne 6 % o 7% más allá de los cortes que utiliza el INDEC para su propia medición. Me parece que si hace eso el umbral de 29% para el 2021 no me parece alocado”.