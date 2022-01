Susana Giménez: "Todavía no sé si voy a volver a la Argentina este año"

Miles de turistas y figuras del jet set nacional suelen utilizar a Punta del Este como su lugar predilecto de veraneo y, entre ellos, hay una figura que siempre suele destacarse. Se trata de Susana Giménez, quien desde hace poco más de un año se instaló en Uruguay y en RePerfilAr tuvimos la oportunidad de dialogar con ella.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Susana Giménez, quien desde Punta del Este habló sobre su posible retorno al país y su participación en la serie Porno y Helado.

“Todavía no sé si voy a volver a la Argentina este año”, aseguró la diva, quien luego completó: “Tengo un cameo en Porno y Helado, salgo en un capítulo y medio pero no soy la protagonista”. “No vi nada de la serie porque tenía el pelo recogido todo el tiempo y a mi eso no me gusta”, disparó una de las máximas figuras de la tele argentina.

“A mi hermano lo veo poco acá porque tiene su vida armada”, aseguró la conductora. “Todavía no podemos decir nada sobre el festejo de su cumpleaños”, afirmó en tanto el hermano de la diva.