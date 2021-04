Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas variantes y cepas de COVID-19

Las nuevas variantes del COVID-19 se generan cuando el virus ingresa a las células y se multiplica. En ese proceso surgen algunos errores que derivan en las nuevas mutaciones y cuando se presenta un gran conjunto de mutaciones se da lugar a una nueva cepa.

Vídeo | Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas variantes y cepas de coronavirus

En tanto, en Belo Horizonte apareció una nueva variante de la que aún no hay muchos datos pero sería más transmisible y más letal. Aún la OMS no habló sobre el tema ya que de momento no la considera una variante que pueda preocupar en el corto plazo. No obstante, sobre variantes provenientes de Brasil, la cepa de Manaos genera preocupación, ya que se sospecha que es una de las culpables del gran incremento de casos en el país.

Mientras se realizan los estudios correspondientes para saber la efectividad de las vacunas contra las nuevas mutaciones es necesario reforzar la vigilancia epidemiológica. Por su parte, los laboratorios buscan readecuar las vacunas para que sean efectivas contra las nuevas variantes del virus.