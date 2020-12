"Esto no significa el fin de la pandemia", dijo el primer médico vacunado con Sputnik V

Las 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron a la Argentina fueron distribuidas en todo el territorio nacional y este martes 29 de diciembre comenzó la campaña de vacunación nacional. En esta primera etapa, se vacunará de manera voluntaria a los miembros del personal de salud a lo largo y ancho del país.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Francisco Traverso, médico del Hospital Posadas que recibió la primera dosis de Sputnik V en el país, quien habló sobre cómo se enteró que iba a recibir la vacuna, su experiencia trabajando en la pandemia y la desconfianza en la vacuna rusa.

“Cuando me preguntaron si quería recibir la vacuna dije que sí y ese mismo día me la aplicaron. Va a ser una campaña de vacunación larga y esto no significa el fin de la pandemia pero es un honor ser el primero en dar el paso”, aseguró Traverso, quien luego afirmó que “todo el personal de salud estaba esperando esta vacuna”.

Sobre la experiencia trabajando en pandemia, el médico aseguró: “Fue un año muy complejo para todo el personal de salud, desde los que están en internaciones hasta las guardias. Por suerte en el Posadas nunca tuvimos que negarle una cama a nadie”.

Finalmente, el especialista aseguró que no le importa si la vacuna “está hecha en Rusia o no” y afirmó que lo importante es analizar cómo se produce. “La realidad es que no es nada nuevo, las vacunas que utilizan vectores existen desde hace mucho tiempo, no hay que desconfiar”, concluyó Traverso.