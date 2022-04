Tu Música en RePerfilAr: Feli Colina, una artista súper multifacética

Muchas bandas musicales no suelen tener el lugar que se merecen y les cuesta mucho llegar a hacerse oír, inclusive en la era de los medios digitales. Por eso, en RePerfilAr decidimos traer todas las semanas una banda nueva para que descubras su música.

Esta semana fue el turno de Feli Colina, una cantautora salteña que se instaló en Buenos Aires en 2014. En 2016 lanzó su primer disco que se llama “Amores gatos”, el cual cuenta con 10 temas propios. En el 2018 ganó un premio que le permitió grabar su segundo álbum en Abbey Road.

“Con mis canciones no busco transmitir un mensaje particular sino que intento que quien me escuche pueda abstraerse por algunos minutos del lugar en el que está, para entrar en una dimensión distinta por algunos minutitos”, aseguró Feli Colina.

Acaba de lanzar su tercer disco titulado “Valle Encantado” y se estará presentando en el primer día del festival Quilmes Rock 2022, donde compartirá escenario con grandes artistas de la escena local e internacional.

