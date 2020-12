Zulemita pidió que rezaran por la salud de Carlos Menem

Luego de que el ex presidente Carlos Menem haya sido internado por una infección urinaria en el Sanatorio de los Arcos, su cuadro se complicó por una arritmia. A raíz de esto, varios rumores aseguraban que el riojano había fallecido, lo cual fue desmentido por Zulemita, la hija del ex mandatario, quien pidió que rezaran por él.

Hay mucho hermetismo alrededor del caso dado que no hubo ningún parte médico oficial por parte del Sanatorio. Sin embargo, las fuentes allegadas al ex presidente desmienten que este haya fallecido, como circuló por diversas redes sociales en las últimas horas. “Anoche Carlos (Menem) tuvo un problema cardiaco pero está mejor, gracias a Dios”, aseguraba Zulema Yoma, ex mujer del actual senador nacional por La Rioja.

En las últimas horas se acercaron a la habitación del ex presidente su ex mujer Zulema, su hija Zulemita y Carlos Nair, quien prefirió no hacer ninguna declaración a la prensa. Todos los miembros de la familia decidieron encomendar la salud de Carlos Menem a Dios.

El senador nacional ya estuvo internado dos veces este año. En julio había sido internado por padecer de una neumonía bilateral y luego, sufrió un cuadro de debilidad muscular y algunas complicaciones circulatorias.