Rubinstein apoyó a Cristina por la reforma sanitaria: "Dos de cada tres obras sociales son inviables"

El exministro y exsecretario de Salud durante el macrismo, Adolfo Rubinstein, apoyó la propuesta de la vicepresidenta Cristina Kirchner de reformar el sistema de salud aunque aclaró: "Hace falta una reforma sanitaria profunda en nuestro país. Pero no sé si Cristina piensa lo mismo que pienso yo sobre qué es lo que hay que hacer".

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, el e funcionario de Mauricio Macri señaló: "No tengo la menor duda que el sistema de salud tiene que ser reformulado de arriba para abajo. Tenemos un sistema de salud que es bueno pero que tiene enormes falencias en cuanto a inequidades y problemas serios de calidad, a pesar de que gastamos casi el 10% del Producto Bruto Interno en Salud".

En cuanto al planteo de la vicepresidenta, Rubinstein comentó: "No sé qué habrá querido decir Cristina, pero con la definición macro, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que hace falta una reforma sanitaria profunda en nuestro país. Lo que pasa es que no sé si Cristina piensa lo mismo que pienso yo sobre qué es lo que hay que hacer".

Cristina Fernández de Kirchner insistió con una amplia reforma del sistema de salud

"Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente", había comentado la expresidenta.

En esa línea, Rubinstein sostuvo: "Dos terceras partes de las obras sociales son inviables y siguen solo por cuestiones más políticas. Claramente hay que barajar y dar de nuevo".

Cristina Kirchner en el acto del viernes. Propuso reformar el sistema de salud argentino.

Qué pasa con la vacuna

Por otro lado, en cuanto a las vacunas contra el coronavirus, en especial a la rusa Sputnik V, Rubinstein criticó "las idas y vueltas y la pésima gestión, sobre todo en comunicación, más allá de los problemas de la gestión". "Todo esto lo que finalmente logra es erosionar la confianza del público porque ya nadie le cree a nadie. La gente percibió que terminó la pandemia y eso hace que estén relajadas las conductas sociales. Por eso están empezando a crecer los casos".

Asimismo, pronosticó que "la segunda ola va a llegar en abril o mayo, no ahora". También cuestionó al presidente Alberto Fernández por decir que sería positivo tener no más de 60 mil muertos: "Sinceramente yo no sé quiénes lo asesoran al Presidente para que diga semejante barbaridad. Me da la impresión de que tratan de buscar agua de las piedras para justificar lo que sucedió. Pero claramente 42 mil muertes como sucedió hasta ahora es una tragedia sanitaria".

Rubinstein sobre la caída del acuerdo con Pfizer: "Ginés tiene que dar explicaciones"

"La de AstraZeneca es la que más respondería a lo que Argentina necesita porque hay parte de la producción que se va a hacer en nuestro país, porque es lejos la más barata y porque las condiciones de conservación requieren temperaturas de frío de heladera que son las que requieren el resto de las vacunas", dijo y agregó que "lo de Pfizer como única vacuna lo veo logísticamente dificultoso".

"También lo que ocurre es que se retrasó la producción y va a estar recién disponible en marzo y abril, y el Gobierno tiene una necesidad imperiosa de comenzar mañana porque se requiere desde el punto de vista político, para contrarrestar una mala gestión de la pandemia", concluyó.

