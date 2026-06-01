La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel que se manifiesta mediante brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor, enrojecimiento, costras e infecciones cutáneas. Las lesiones suelen localizarse en áreas corporales especialmente sensibles como la cara, el cuero cabelludo, las orejas, el dorso de las manos y las zonas de flexión de las extremidades.

El compromiso de estas regiones no solo altera la superficie de la piel visible, sino que daña directamente la comodidad, el descanso y el desarrollo de las actividades cotidianas. En Argentina se estima que esta patología afecta al menos al 10% de la población de niños y adolescentes, y en aproximadamente tres de cada diez casos la afección se mantiene durante la etapa adulta.

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Aunque la enfermedad presenta una tríada característica compuesta por piel seca, tendencia a desarrollar eccemas y picazón, las manifestaciones clínicas muestran variaciones según la edad del paciente. En los niños pequeños, las lesiones suelen ubicarse en las mejillas y en las superficies extensoras de los miembros.

En contraposición, en los niños más grandes el cuadro predomina en las zonas de los pliegues, como la parte delantera del codo, la región posterior de las rodillas y el cuello. Finalmente, en la etapa de la juventud y la adultez, la localización se desplaza de manera frecuente hacia los párpados, los pezones, las muñecas, las manos y los pies.

Un proceso inflamatorio complejo vinculado a otras alergias

El origen de la dermatitis atópica es de carácter multifactorial, involucrando una interacción constante entre factores genéticos, ambientales e inmunológicos. Al compartir el mismo proceso inflamatorio de base, es sumamente habitual que esta afección coexista con diferentes patologías de origen alérgico, tales como la alergia alimentaria, la rinitis alérgica y el asma.

Por este motivo, los especialistas médicos remarcan que el diagnóstico y el seguimiento del paciente requieren una mirada integral y un abordaje conjunto entre los servicios de alergia y dermatología, lo que permite diseñar estrategias terapéuticas personalizadas y sostenidas en el tiempo.

El origen de la dermatitis atópica es de carácter multifactorial, involucrando una interacción constante entre factores genéticos, ambientales e inmunológicos.

Uno de los principales obstáculos actuales radica en la gran barrera de acceso a un diagnóstico certero en el país. De acuerdo con relevamientos realizados en algunas provincias argentinas, seis de cada diez diagnósticos pueden sufrir una demora de entre dos y cinco años. Realizar una consulta médica ante la aparición de los primeros síntomas resulta clave para modificar el rumbo de la enfermedad.

La detección temprana posibilita la aplicación de tratamientos adaptados a las particularidades de cada individuo, ayudando a mitigar los síntomas en los cuadros más avanzados y graves, al mismo tiempo que previene la progresión del eccema en las formas leves.

El impacto psicológico y social de la picazón crónica

La presencia del prurito o picazón constante representa el síntoma principal y uno de los factores más limitantes para la salud integral del paciente. Las personas que conviven con este malestar de forma crónica e intensa en ámbitos incontrolables experimentan un impacto severo en su salud mental, registrando el triple de probabilidades de desarrollar depresión y el doble de posibilidades de padecer ansiedad.

Asimismo, la calidad del sueño se ve profundamente alterada, impidiendo un descanso correcto y derivando en cuadros de somnolencia diurna que disminuyen el rendimiento y elevan el riesgo de sufrir accidentes. La enfermedad condiciona la rutina las 24 horas del día, limitando desde la práctica de actividades deportivas para evitar la sudoración, hasta la participación en encuentros recreativos debido a que los pacientes tienden a evitar mostrarse o exponerse públicamente. En los casos moderados a severos, el malestar altera sensiblemente la autoestima de la persona y desestabiliza la dinámica de todo su entorno familiar.

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Innovación en tratamientos y campaña de detección gratuita

A pesar de que la dermatitis atópica todavía no tiene cura, puede lograr la remisión en un número significativo de casos durante la primera infancia, mientras que en otras situaciones exige un tratamiento crónico controlado. En los últimos años, la medicina incorporó diversas herramientas terapéuticas destinadas a aliviar los síntomas cutáneos, reducir la picazón y evitar las recaídas.

Las opciones aprobadas para las formas moderadas o graves van desde terapias biológicas basadas en medicamentos inhibidores de las interleuquinas 4 y 13, hasta tratamientos por vía oral como los inhibidores de JAK, complementados siempre con la educación del cuidado de la piel y la identificación de los factores desencadenantes.

Con el objetivo de acortar el camino de consultas y acercar el diagnóstico temprano a más personas, se llevará a cabo la sexta campaña nacional de detección gratuita de dermatitis atópica. La iniciativa está organizada de forma conjunta por prestigiosas entidades del sector, entre las que destaca la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) junto a SOARPSO, AAAeIC, SDPL y la AAD.

El cronograma estipula que desde el 1 al 7 de junio se realizará la semana de asignación de turnos a través de la plataforma web pedirturno.com.ar o mediante la línea telefónica 0800 222 3776, en el horario de 9 a 14. Por su parte, la atención efectiva por parte de los profesionales de las distintas provincias del país se concretará desde el 8 de junio hasta el 12 de junio.

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