Cómo puede afectar en Argentina el humo que provoca el incendio en el Amazonas

por Bàrbara Defoix

Los fuertes incendios en el Amazonas que alcanzaron niveles récord generaron preocupación en el mundo entero. En los países limítrofes a Brasil surgió además alerta ante la llegada de humo que podría perjudicar a la población. De hecho, ya afectó al norte argentino en muchas provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan,Santa Fe y Corrientes y podría llegar hasta la ciudad de Buenos Aires, según consignó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

No sería la primera vez que Capital Federal se viera afectada por el humo. Ya se registraron varios incendios en los alrededores de la ciudad que afectaron al aire e incluso llegaron partículas cuando se activó el volcán Puyehue en el sur. No obstante, se cree que en esta ocasión la intensidad de la humareda no será lo bastante significativa como para que pueda ser un problema para la salud.

Los expertos consultados por PERFIL descartaron que el humo que llega de Brasil vaya a tener una intensidad fuerte, sin embargo, recordaron las precauciones a tomar en caso que las condiciones empeoren, especialmente a las personas que padecen enfermedades crónicas respiratorias.

El humo puede exacerbar o agudizar los síntomas a las personas que padecen algún tipo de enfermedad respiratoria crónica como asma, EPOC, fibrosis quística o bronquiectasia, entre otras afecciones.

El médico neumonólogo Eduardo Giugno señaló a este medio: “Tengo la impresión que el humo no va a ser perjudicial, estamos demasiado lejos como para que provoque daños, pero no es desatinado que el grupo de pacientes de enfermedades crónicas respiratorias tenga precauciones”.

Los recaudos a tomar ante la posible llegada del humo son:

Ubicar burletes en puertas y ventanas para que no entre ingrese el humo a las viviendas.

en puertas y ventanas para que no entre ingrese el humo a las viviendas. Usar toallas húmedas en el caso de no disponer de burletes en las aperturas de los hogares.

en el caso de no disponer de burletes en las aperturas de los hogares. No dejar las ventanas abiertas para tener la menor exposición posible.

para tener la menor exposición posible. Si se empieza a alertar por el humo, se deberá utilizar barbijo triple hilo .

. Permanecer en casa en el día pico.

Panorama internacional. Brasil vive la escalada de incendios más intensa de los últimos cinco años. La semana pasada, un informe del Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) indicó que los focos de fuegos forestales en el país vecino aumentaron este año un 83 por ciento en comparación con 2018.

De acuerdo con especialistas, estos focos se intensificaron a raíz del avance rápido de la deforestación en la región amazónica, que en julio se cuadruplicó respecto al mismo mes de 2018, coincidente con el inicio de la gestión del presidente Jair Bolsonaro. El mandatario ya fue duramente cuestionado por varios lideres mundiales.

B.D.N. EA