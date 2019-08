Los incendios en la selva de Brasil crecieron un 83% y Bolsonaro culpa a las ONG

Brasil vive la mayor oleada de incendios de los últimos cinco años, según datos del Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Desde hace días que en la selva de la Amazonia se registran focos de fuego significativos que se propagaban por los Estados de Acre, Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. Incluso llegó a alcanzar la triple frontera con Bolivia y Paraguay.

Desde el jueves que las imágenes satelitales detectaron 9.507 nuevos incendios forestales, según el INPE. La selva del Amazonia, bautizada como el “pulmón del planeta”, es uno de los sumideros de carbono, vitales para frenar el calentamiento global. Los bosques, junto con los océanos, absorben entre el 20 y el 30% de los gases de efecto invernadero emitidos por el hombre, un porcentaje que se mantiene a pesar del alza de las emisiones en las últimas décadas. Es decir, que sin ellos el cambio climático sería mucho peor.

En las redes sociales los usuarios empezaron a denunciar que los incendios llevan más de dos semanas en plena ebullición y denuncian que los medios de comunicación no cubre el hecho. Con el el hashtag #PrayForAmazonia difunden imágenes y videos de las llamas y sus devastadors efectos.

En el marco de la Semana del Clima, organizada en Salvador (nordeste) por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el INPE informó que los focos de incendios forestales en Brasil aumentaron este año 83% en comparación con 2018.

It's sad to know how the largest rain forest in the world, Amazon, creating 20% of the earth’s oxygen, basically the lungs of the world, has been on fire and burning for the last 16 days running, with literally NO media coverage #AmazonFire #wakeup #ClimateChange pic.twitter.com/APqK0fc2Ji — Lubaina Siddiqui 🇵🇰 (@SiddiquiLubaina) August 21, 2019

Entre enero y el 19 de agosto de 2019 se registraron 72.843 focos, frente a 39.759 en el mismo período del año pasado. El incremento marca un revés después de dos años de retroceso del indicador. De acuerdo con especialistas, esos focos se intensificaron en un marco de avance rápido de la deforestación en la región amazónica, que en julio se cuadruplicó respecto al mismo mes de 2018, según datos del INPE.

Este proceso coincide con la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro. El mandatario es un fuerte crítico de las políticas ambientalistas y promotor de la explotación de recursos naturales en áreas protegidas.

There was worldwide outcry when the Notre Dame cathedral was on fire. Why is there not the same level of outrage for the fires destroying the #AmazonRainforest? pic.twitter.com/VbSda5PYAK — WWF UK (@wwf_uk) August 21, 2019

El jefe de Estado lleva semanas en el centro de la polémica por su cuestionamiento de las cifras oficiales del avance de la deforestación en la Amazonía. Su enfoque sobre la selva tropical provocó que Noruega y Alemania suspendieran hace días sus aportaciones a la lucha contra el cambio climático, incluyendo los destinados al Fondo Amazonía.

Why can we hear about celebrity news in 5 minutes but the Amazon rainforest has been burning for nearly 3 weeks and we are only just hearing about it. This isn’t just trees. This is animals and their habitats. Tribes and their homes. And 20% of the oxygen we breathe. #AmazonFire pic.twitter.com/PEl2iFqL0m — Holly Knight-Parfitt (@arch_hkp) August 21, 2019

Ayer, Bolsonaro insinuó que las ONG podrían haber provocado los incendios que afectan esa región brasileña para visualizar esta temática. "Puede estar habiendo, sí, puede, no lo estoy afirmando, una acción criminal de esos 'oenegeros' para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Esa es la guerra que estamos enfrentando", afirmó a periodistas a la salida de su residencia oficial en Brasilia.

Ante el cambio climático, Brasil no debe nada, según el nuevo ministro de Ambiente

El mandatario no explicó en qué basaba sus sospechas, pero aseguró que esas organizaciones, que según él representan intereses extranjeros, "están sintiendo la falta de dinero", después de que el gobierno suspendiera recursos que les eran asignados.

"Sacamos dinero de las ONG. De las transferencias de fuera [para la protección de la Amazonía], el 40% iba para ONG. No tienen más. Acabamos también con las transferencias de órganos públicos [a las ONG]", consignó.

Y añadió: "El fuego se prendió, parece, en lugares estratégicos (...) Ni ustedes tendrían condiciones de filmar todos los lugares donde hay fuego y mandarlas para fuera. Por lo que todo indica, fueron allí para filmar y prender fuego. Eso es lo que siento". También apuntó contra gobernadores "que tienen connivencia con lo que está sucediendo y le echan la culpa al gobierno federal".

