Coronavirus: crean una app que detecta a los asintomáticos por la tos

Las investigaciones para detectar a las personas contagiados de coronavirus sigue avanzando y ahora con una aplicación móvil ya se puede saber si una persona tiene COVID-19 y es asintomáticas simplemente tosiendo en el celular.

La creación de esta app estuvo a cargo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Boston, Estados Unidos. El desarrollo usa inteligencia artificial para reconocer a las personas asintomáticas portadoras del coronavirus escuchando la tos en el teléfono. Aseguran que tiene una tasa de éxito cercana al 100%.

Los desarrolladores explicaron que de la boca sale un sonido característico que, si bien es indistinguible para el oído humano, no escapa al algoritmo, que tiene una tasa de éxito cercana al 100%, según las primeras pruebas publicadas en el IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, según consignó la agencia ANSA.

Vacunas de Pfizer y Astra en revisión acelerada en Reino Unido

Con estas novedades, desde el MIT aseguraron que pronto podría conducir al desarrollo de una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes para la detección masiva de casos.

"La implementación de esta herramienta podría frenar la propagación de la pandemia si todos la usaran antes de ir a la escuela, a una fábrica o a un restaurante o comercio", explicó el investigador Brian Subirana.

El grupo de científicos había comenzado a desarrollar una red neuronal (llamada ResNet50) para reconocer a los pacientes de Alzheimer por la fuerza expresada por sus cuerdas vocales durante la tos inducida. Con el brote de la pandemia, intentaron adaptar el sistema entrenándolo para reconocer a los pacientes con Covid-19.

Hay una nueva cepa del coronavirus por Europa, según advirtió un grupo de científicos

El sistema está alimentado con grabaciones de audio de toses recogidas en la web gracias a la colaboración de voluntarios sanos y no sanos, incluidas personas afectadas por el nuevo coronavirus (tanto sintomáticos como asintomáticos).

Probado con mil grabaciones de audio, la App demostró identificar a los sujetos infectados con una precisión del 98,5%, incluidos los asintomáticos que quedan desenmascarados en el 100% de los casos.

EuDrMC