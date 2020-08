Cómo es el perfil y la evolución de los internados por Covid-19 en Córdoba

A medida que la pandemia continúa avanzando, son mayores las conclusiones que los profesionales de la salud pueden ir alcanzando y esto se traduce en más información destinada a una mejor atención clínica de los pacientes.

PERFIL CÓRDOBA accedió a un informe elaborado por la Comisión Clínica del COE. En el documento se analizan las características clínicas de 238 personas con Covid-19 internadas en 17 centros de salud públicos y privados de la provincia y la evolución que tuvo en cada caso la enfermedad. “La dinámica de la enfermedad hace necesario un análisis exhaustivo de las características clínicas, es decir, forma de presentación, síntomas, signos, parámetros de laboratorio y características imagenológicas, respuestas terapéuticas y la asociación de estas variables con el desenlace de la enfermedad”, indica el documento.

El primero de los gráficos muestra que del total de los internados, el 52,7% son de sexo femenino. En tanto que el promedio de edad es de 63 años en hombres y 67 años en mujeres.

Sintomatología. En Córdoba, los profesionales de la salud destacan el hecho de haber hisopado a pacientes aún cuando estos no presentaban síntomas febriles, a diferencia de otras provincias donde esta condición era excluyente para ser testeado con PCR.

En los pacientes cordobeses, la fiebre no es el síntoma de mayor prevalencia al momento de la internación, ya que se manifiesta sólo en un tercio de las personas. La tos (56%), en cambio, se presenta como el síntoma más frecuente, seguido por el rechazo a la alimentación (36%), la fiebre (35%), la dificultad respiratoria (28%) y la diarrea (27%). “Nos dimos cuenta que la fiebre no es una constante. Más del 50% de los pacientes no tiene fiebre”, precisó Miguel Díaz, director médico del Hospital Rawson.

En el informe del COE los especialistas destacan la aparición del síntoma de la alteración de la conciencia, el cual alcanza al 18% de los internados. Hipertensión en la mira. Entre las personas internadas y también aquellas que fallecieron, hay un antecedente patológico que se repite en el primer lugar de los gráficos: la hipertensión arterial. Entre los internados es la primera de las enfermedades preexistentes (53,2), seguida de enfermedades neurológicas (30,6), diabetes (20,4), cardiopatías (14), enfermedades pulmonares y obesidad, ambas con el 13%.

Evolución temporal. El informe de la comisión clínica del COE presenta una línea de tiempo que establece las características del curso clínico de las personas internadas. Informes internacionales indicaban que el octavo día era el crítico; sin embargo, en Córdoba la bisagra de la enfermedad se da en el quinto día. “Por eso estamos atacando a la enfermedad con fuerza en los días tres y cuatro, para evitar que la situación se agrave”, precisó Diaz.

La línea de tiempo muestra que el día 10 fue en el que la mediana de los pacientes requirió asistencia respiratoria mecánica, en tanto que el día 16 se registró la mediana de óbitos, y el día 24, el momento en que se registró el alta hospitalaria.

Fallecidos. Con respecto a las personas fallecidas, el 52,6% eran de sexo masculino. El promedio de edad fue de 80 años, con un rango entre 50 y 91. El promedio de edad en el sexo femenino fue 84 años. El informe remarca que el 90% tuvieron 70 años o más. Además, se recabaron datos de comorbilidades en 28 de las personas fallecidas. La hipertensión arterial se registró en el 71,4%, las enfermedades neurológicas en 39%, cardiopatía crónica en 28,5%, enfermedades oncológicas 21%, enfermedad pulmonar crónica 17,8%, diabetes mellitus 14%, enfermedad renal crónica en 10,7% y obesidad en 7%, entre otras.

Tratamiento con plasma

La Comisión Clínica del COE también elaboró un informe respecto a la experiencia generada hasta ahora en el tratamiento en base al uso de plasma de pacientes convalecientes. El plasma fue aplicado a 54 pacientes, de los cuales el 75% son de Córdoba capital y el 25 del interior de la provincia. No fue el único tratamiento aplicado a los pacientes: en comunión con el plasma también se les aplicó Dexametasona, antibióticos y profilaxis con Heparina.

Las conclusiones indican que el 41,6% de los pacientes recibió el alta definitiva, 22% aún permanecen internados y el 6% falleció. “Los resultados son muy alentadores respecto al uso de plasma. Principalmente porque se ve una fuerte reducción de la mortalidad”, remarcó Díaz, director del nosocomio, quien llamó a que más gente recuperada done plasma para que se pueda continuar realizando este tipo de tratamientos.