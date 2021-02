Un análisis de laboratorio sobre la nueva cepa sudafricana de coronavirus reveló que reduce la efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna, que sólo generan un tercio de los anticuerpos contra esa variante. El estudio fue realizado por la rama médica de la Universidad de Texas (UTMB), quienes desarrollaron un virus modificado que contenía las mismas mutaciones que la variante altamente contagiosa.

Según señala el análisis, la vacuna neutraliza el virus pero no hay evidencia de ensayos en personas que muestren que la variante reduce la protección de la vacuna. Las compañías aseguraron que buscan invertir en este estudio para mejorar el compuesto y mantienen conversaciones con los reguladores sobre el desarrollo de una versión actualizada de su vacuna de ARNm o, de ser necesario, una inyección de refuerzo.

Los investigadores desarrollaron una variante del virus que componía una la porción de pico de la cepa de Covid-19 altamente contagiosa descubierta en Sudáfrica, conocida como B.1.351. En el estudio probaron el virus modificado con sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna y encontraron una reducción de dos tercios en el nivel de anticuerpos neutralizantes en comparación con su efecto sobre la versión más común del virus prevalente en los ensayos de EE.

Cuáles son las vacunas con las que el mundo está batallando al Covid

Sus hallazgos fueron publicados en el 'New England Journal of Medicine' (NEJM). Debido a que aún no existe un punto de referencia establecido para determinar qué nivel de anticuerpos se necesitan para protegerse contra el virus, no está claro si esa reducción de dos tercios hará que la vacuna sea ineficaz contra la variante que se propaga por todo el mundo.

"No sabemos cuál es el número mínimo de neutralización. No tenemos esa línea de corte", dijo el profesor de UTMB y coautor del estudio, Pei-Yong Shi. A su vez, expresó que cree que la vacuna Pfizer probablemente protegerá contra la variante y agregó que sospecha que la respuesta inmune observada probablemente estará significativamente por encima de donde debe estar para brindar protección.

La vacuna de Astra sería igualmente eficaz contra la nueva cepa británica

Tanto la vacuna Pfizer/BioNTech como una inyección similar de Moderna en los ensayos clínicos arrojaron cierta protección después de una dosis única con una respuesta de anticuerpos más baja que los niveles reducidos causados por la variante sudafricana en el estudio de laboratorio.

Incluso si la variante preocupante reduce significativamente la efectividad, la vacuna debería ayudar a proteger contra enfermedades graves y la muerte, anotó. Los expertos en salud han dicho que es el factor más importante para evitar que los sistemas de salud que se han estirado se abrumen.

CI