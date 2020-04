La pandemia podría provocar hasta 7 millones de embarazos no planeados en el mundo

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), un organismo de las Naciones Unidas (ONU) especializado en la salud sexual y reproductiva, analizó el impacto de la pandemia del coronavirus en la salud de las mujeres y destacó que el virus podría provocar 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses a nivel mundial debido a que más de 47 millones de mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos.

El UNFPA y sus socios calculan que el número de mujeres sin posibilidad de acceder a la planificación familiar o que enfrentan embarazos no deseados, violencia de género y otras prácticas dañinas podría "dispararse" hasta llegar a millones debido a la crisis, según un comunicado de prensa. "Estos nuevos datos muestran el catastrófico efecto que la COVID-19 podría tener pronto sobre mujeres y niñas de todo el mundo", dijo Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA. "La pandemia está profundizando las desigualdades y millones de mujeres y niñas corren el riesgo de perder la capacidad de planificar su familia y de proteger su cuerpo y su salud".

COVID-19 tendrá un enorme impacto sobre las mujeres y las niñas debido a que los sistemas de salud se están saturando y las instalaciones están cerradas o proporcionan un conjunto limitado de los servicios que necesitan.

El documento identificó que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados, violencia de género y otras prácticas nocivas "podría dispararse a razón de millones de casos durante los próximos meses", por el contexto de pandemia y la cuarentena.

Entre los datos analizados, el estudio concluyó que "es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y medianos no puedan acceder a anticonceptivos modernos, y se prevé que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga 6 meses y los servicios de salud experimentan interrupciones importantes". En esa línea, el informe agregó que "por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos".

Los recursos contra la violencia de género durante el aislamiento

"Este informe ratifica que el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva son prestaciones esenciales, y la importancia de garantizar el acceso a estas prestaciones. En Argentina la interrupción legal del embarazo (ILE) es un prestación de urgencia sensible, al tiempo que hay que garantizar, y se están priorizando", dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Asimismo, subrayó que "la salud y los derechos reproductivos de las mujeres deben salvaguardarse a toda costa. Los servicios deben continuar prestándose, los suministros deben entregarse, y debe protegerse y prestarse apoyo a las personas vulnerables".

"No todas las provincias garantizan la continuidad de los servicios de salud sexual"

En tanto, Mariana Isasi, oficial de Enlace de Unfpa Argentina analizó para la agencia Télam que "por un lado, no todas las provincias están garantizando la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y por el otro, hay mujeres que prefieren no salir a buscar los anticonceptivos para no exponerse a contraer la Covid-19".

Asimismo "el aumento de la pobreza por la disminución de la actividad económica también tendrá consecuencias en la salud sexual y reproductiva dado que solo un 32% de las mujeres en Argentina acceden a anticonceptivos a través del sistema público de salud", agregó.

Consideró que Argentina "cuenta con una ventaja respecto a otros países porque desde 2009 cuenta con un Programa de Salud Sexual y Reproductiva creado por ley y una provisión gratuita de una amplia canasta de métodos anticonceptivos, y cuenta con el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional, política pública que focaliza en las 12 provincias con mayores tasas de embarazo no intencional en la adolescencia".

Violencia de género: hubo un 30% más de llamadas por el aislamiento

La violencia de género "se prevé aumentará a 31 millones de casos" y la mutilación genital femenina "podría llegar a 2 millones de casos evitables", a la vez que "socavarán los esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil, lo que podría dar lugar a 13 millones de matrimonios infantiles adicionales entre 2020 y 2030 que podrían haberse evitado".

A nivel mundial, alrededor de 450 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y medios utilizan anticonceptivos, según el UNFPA y sus socios. El organismo estima, además, que si los servicios de salud siguen restringidos y la cuarentena continúa durante seis meses, alrededor de 47 millones de mujeres en estos países podría no tener acceso a anticonceptivos modernos, lo que causaría unos siete millones de embarazos no deseados.

También habrá 31 millones de casos adicionales de violencia de género durante el mismo período y se espera que haya 15 millones de casos más por cada trimestre que continúe la cuarentena, señaló el comunicado. Asimismo, el documento finaliza en que, durante el período de confinamiento al que se someten unos 180 países, podrían ocurrir otros 13 millones de matrimonios infantiles esta década debido a que la crisis ha obstaculizado los esfuerzos para frenar esta práctica.

