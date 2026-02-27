Día Mundial del Trasplante: más de 7.000 argentinos esperan una oportunidad para seguir viviendo

El 27 de febrero se conmemora el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, una fecha impulsada por organizaciones médicas internacionales para derribar mitos y recordar que, para miles de personas, este procedimiento no es solo una cirugía, sino la única alternativa para sobrevivir o mejorar una calidad de vida profundamente comprometida.

Sin embargo, la Argentina, la realidad es movilizante: más de 7.000 personas se encuentran actualmente en lista de espera. A partir de lo explicado por la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, "un solo donante puede salvar hasta siete vidas", transformando un momento de dolor en un acto de solidaridad sin precedentes.

En Argentina, se trasplantan principalmente riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino

Al momento, nuestro país se destaca en América Latina por la eficiencia del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el organismo que garantiza la equidad y trazabilidad en cada operativo. Un hito fue la sanción de la Ley N.° 27.447 (Ley Justina) en 2019, que establece que todos los mayores de 18 años son donantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La importancia de donar en vida: Médula Ósea

No todas las donaciones ocurren tras el fallecimiento. La donación de médula ósea (Células Progenitoras Hematopoyéticas) es vital para tratar enfermedades como la leucemia. Dado que la mayoría de los pacientes no encuentran un donante compatible en su familia, el Registro Nacional de Donantes de CPH es clave.

Los trasplantes pueden ser de donante vivo (como riñón o parte del hígado, que se regenera) o de donante fallecido

Requisitos para inscribirse como donante de médula:

Edad: Entre 18 y 40 años.

Peso: Más de 50 kg.

Salud: Gozar de buen estado general y no poseer antecedentes de enfermedades infectocontagiosas.

El proceso: Es simple. Se realiza una donación de sangre (450 ml) en un centro habilitado y se firma un consentimiento. Los datos genéticos ingresan a una red mundial de búsqueda.

Un avance que nació de la ciencia y la empatía

En el primer trasplante de riñón exitoso en 1954, la medicina ha evolucionado exponencialmente. El desarrollo de fármacos inmunosupresores permitió que lo que antes era experimental hoy sea una práctica clínica rutinaria y segura.

Sin embargo, el éxito del sistema no depende solo de la tecnología, sino de la conversación familiar.

Conmoción en Italia por la muerte de un nene que recibió un corazón “quemado” en un trasplante

Los especialistas subrayan la importancia de hablar sobre la voluntad de ser donante en el seno del hogar, para que la decisión sea respetada y comprendida como un gesto de empatía compartida. "Nadie sabe si alguna vez va a necesitar un trasplante, para sí o para alguien cercano. Donar es un gesto que puede cambiarlo todo", concluye la Dra. El Haj.

MV/DCQ