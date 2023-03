Cada 30 de marzo se señala como el Día Mundial del Trastorno Bipolar, fecha dedicada a la concientización sobre esta enfermedad que afecta la regulación de los estados de ánimo de quien lo padece, provocando altos y bajos emocionales en periodos muy cortos.

"El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo en el cual el paciente puede tener episodios de lo que se llama hipomanía, manía o depresión", explicó en diálogo con PERFIL el médico psiquiatra Maximiliano Napoli, quien enfatizó en que se trata de "una de las patologías psiquiátricas más difíciles".

Síndrome de Moebius: la extraña enfermedad que le impide sonreír a los niños

"El diagnóstico generalmente es clínico, en base a una consulta, pero puede tardar años en hacerse", advirtió Napoli, aunque enfatizó en la importancia de tomar el tiempo necesario y realizar un buen diagnóstico para evitar que los pacientes sean diagnosticados y tratados por otras patologías que no presentan.

En este sentido, ejemplificó: "La mayoría de los casos se presenta como una depresión. Incluso hay pacientes que solo tienen estos episodios, entonces se entiende que tienen un trastorno depresivo, son mal medicados con antidepresivos y nunca mejoran".

"Son pacientes que van de médico en médico hasta que llegan a uno que empieza a hacer una consulta más exhaustiva y así se puede llegar al diagnóstico de un trastorno bipolar", indicó el psiquiatra y precisó que un buen diagnóstico incluye consultas clínicas con preguntas puntuales, sobre todo en relación a antecedentes familiares, e incluso la implementación del Manuel DM-5, una guía utilizada a nivel mundial para este tipo de diagnósticos.

El trastorno bipolar es una de las enfermedades más complicadas de diagnosticar y tratar. | Crédito: Freepik

En cuanto a los síntomas que despiertan las alarmas sobre este trastorno, el profesional señaló que estos cambian en función de los episodios que se presenten. "El episodio maníaco es un estado de ánimo anormal, elevado, expansivo e irritable, caracterizado por un aumento de la actividad y la energía", el mismo se determina en caso de que dure como mínimo una semana o si es que el paciente requirió ser hospitalizado.

"Puede haber un aumento de autoestima, sentimientos de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, los pacientes están más verborrágicos, hablan mucho pero las ideas no suelen ser congruentes, se distraen fácil, los pensamientos van a gran velocidad y participan de muchas actividades, aunque muchas terminan haciéndose mal", amplió.

Por otro lado, en cuanto a los episodios depresivos, Napoli explicó que "se va a tener un estado de ánimo deprimido, con presencia de ciertas características como que el paciente no come o come de más, no duerme o duerme mucho, tiene poca energía, fatiga, no tiene autoestima, falta de concentración, sentimiento de desesperanza y hasta ideas de muerte".

Qué relación existe entre el Día Mundial del Trastorno Bipolar y Van Gogh

"Es considerada una enfermedad con marcado riesgo suicida si no está bien tratada", advirtió el profesional en cuanto a las posibles consecuencias de este trastorno y remarcó que implica "un deterioro de la calidad de vida" siempre que el paciente no esté bien tratado.

El tratamiento del trastorno bipolar consta del uso de psicofármacos, como estabilizadores del ánimo, y también de antipsicóticos, explicó Napoli y señaló que "esto varía según el estado del paciente y teniendo en cuenta sus características personales".

"Siempre que esté bien medicado y cumpla con el tratamiento, el paciente va a poder llevar una vida plena", aseguró el médico psiquiatra e insistió en que siempre "se busca la estabilidad del paciente para que pueda continuar con su vida diaria".

A su vez, a pesar de aclarar que en la mayoría de los casos el tratamiento no se retira, Napoli mencionó que después de un tiempo "se puede hablar de una reducción de la medicación y estar solo con una dosis de mantenimiento".

Famosos, trastorno bipolar y prejuicios

Si bien el trastorno bipolar es una enfermedad altamente conocida a nivel mundial, dado que afecta a aproximadamente 40 millones de personas, esta ha cobrado mayor relevancia luego de que varios famosos se animaron a revelar que lo estaban padeciendo.

Entre ellos es posible mencionar a las cantantes Mariah Carey, Selena Gómez y Demi Lovato, junto a la actriz de Terminator Linda Hamilton y Catherine Zeta-Jones.

Linda Hamilton, Demi Lovato y Catherine Zeta-Jones, algunas de las tantas personas famosas que padecen de trastorno bipolar.

En estos casos, donde los pacientes tienen vidas altamente expuestas, el profesional advirtió que "puede que haya mayor descontrol" y complicaciones en el tratamiento.

"Todo miran lo que hacen y dejan de hacer. Los horarios cambiantes que pueden tener alteran la toma de la medicina y se puede llegar a la no consciencia de la enfermedad por el mismo prejuicio del tratamiento psiquiátrico y el uso de la medicación", explicó.

En este sentido, en lo que respecta al estigma de la toma de medicación para trastornos, Napoli lamentó que "no está visto como cualquier otra enfermedad". "Muchos pacientes piensan que ellos solos tienen que poder y no tiene que ser así", concluyó.

AS.