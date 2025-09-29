Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el mundo, con unas 15,2 millones de víctimas al año. En Argentina, representan alrededor del 26% de las muertes, con un impacto más marcado en mujeres (27,3%) que en hombres (24,5%).

Día Mundial del Corazón: cuáles son los nuevos factores de riesgo cardiovascular

De hecho, una de cada tres mujeres en el país muere a causa de una enfermedad del corazón, un riesgo que se incrementa significativamente tras la menopausia y que duplica la mortalidad atribuida al cáncer. La reducción de estrógenos en esta etapa produce alteraciones del colesterol, mayor rigidez arterial, aumento de la presión y acumulación de grasa visceral, factores que elevan la posibilidad de infartos, anginas o arritmias.

Síntomas y diferencias entre hombres y mujeres

Aunque el dolor u opresión en el pecho es el signo más frecuente en ambos sexos, las mujeres suelen presentar síntomas atípicos: molestias en cuello, mandíbula, hombros, brazos o espalda, falta de aire, náuseas, sudoración, mareos o fatiga inusual. En algunos casos, incluso, pueden sufrir infartos sin obstrucciones significativas de las arterias principales, un cuadro denominado enfermedad coronaria microvascular (MINOCA).

Los especialistas distinguen factores modificables —colesterol elevado, hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y diabetes— y no modificables —edad, antecedentes familiares y sexo—.

En mujeres cobran relevancia condiciones específicas como hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico o menopausia precoz. Frente a estos antecedentes, recomiendan controles médicos al menos una vez por año.

“Con más de 50 mil infartos al año en Argentina y las enfermedades del corazón como la principal causa de muerte, muchas vidas podrían salvarse con prevención, detección temprana y estilos de vida saludables”, destacó la Dra. Daniela Nosetto (M.N. 141.096), cardióloga especialista en hipertensión arterial y dislipemias del Hospital Británico.

En tanto, la Dra. Mariana Orozco Tapia (M.N. 176.080), también cardióloga del mismo centro de salud, subrayó la importancia de reconocer las señales de alerta: “Dolor u opresión en el pecho, molestias irradiadas al cuello, mandíbula, hombros, brazos o espalda, dificultad para respirar, náuseas o indigestión, sudor frío, mareos, cansancio inusual o la aparición de síntomas en reposo, algo más frecuente en mujeres, son motivos suficientes para acudir a una consulta inmediata”.

Prevención y hábitos saludables

Las especialistas coinciden en que la prevención es la mejor herramienta para reducir riesgos. Mantener una dieta equilibrada, realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, controlar regularmente la presión arterial, el colesterol y la glucemia, evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, además de gestionar adecuadamente el estrés, son prácticas fundamentales.

Cada 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón busca reforzar este mensaje: el cuidado cardiovascular no solo mejora la calidad de vida, sino que también salva millones de vidas en el mundo.

