Experto de la OMS pide "dejar de utilizar las cuarentenas" como principal medida anticovid

En declaraciones a la revista británica The Spectator, David Nabarro, médico asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lamentó el colapso de la industria del turismo y afirmó que los niveles de pobreza y desnutrición infantil en el mundo se duplicarán para el próximo año, ya que advirtió que las cuarentenas contra el coronavirus hacen que 'la gente pobre sea una muchísimo más pobre".

"Quiero decirlo de nuevo: nosotros en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por el aislamiento como medio principal para controlar este virus", sostuvo Nabarro, quien durante la crisis por la gripe aviar fue coordinador médico a nivel mundial.

“La única vez que creemos que aislamiento está justificado es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar, reequilibrar sus recursos y proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo", afirmó.

“Solo mire lo que le pasó a la industria del turismo, por ejemplo, en el Caribe o en el Pacífico porque la gente no está de vacaciones. Mire lo que está sucediendo con los niveles de pobreza: parece que podríamos duplicar la pobreza mundial para el próximo año. Es muy posible que tengamos al menos el doble de desnutrición infantil porque los niños no reciben comidas en la escuela y sus padres, familias pobres, no pueden pagarlas".

El Dr. Nabarro, un científico del Imperial College, le había dicho previamente a CNN que los gobiernos podrían responder a los brotes de coronavirus con cuarentenas urbanas, regionales y nacionales.

Nabarro dijo que el coronavirus es una catástrofe mundial terrible y espantosa. "Por eso, realmente apelamos a todos los líderes mundiales: dejen de usar el aislamiento como método de control principal. Desarrollen mejores sistemas". "Trabajen juntos y aprendan unos de otros, pero recuerden, los encierros solo tienen una consecuencia que nunca se debe menospreciar, y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre".

"En las últimas semanas me he convencido cada vez más de la necesidad de hacer todo lo posible para evitar cuarentenas generalizadas y usarlas solo como último recurso". 'Esto se debe a la forma en que impactan en los medios de vida de las personas, la salud mental, las enfermedades no asociadas a Covid, el acceso a la educación y más".

Los científicos aún no pueden demostrar si las personas desarrollan inmunidad una vez afectados de Covid-19. Existen informes esporádicos de todo el mundo de reinfección, pero las circunstancias que permiten que ocurra no están claras.

La OMS viene protagonizando varias polémicas desde el inicio de la pandemia por sus instrucciones sobre cómo hacer frente al virus, que han experimentado cambios de acuerdo al rumbo que presenta la evidencia científica, en uno u otro punto del planeta.

Para la autoridad sanitaria mundial "no es una opción" dejar al nuevo coronavirus circular libremente para que la población adquiera la tan invocada, desde ciertos núcleos de opinión médica, "inmunidad colectiva". "Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático", sostuvo el mismo jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

